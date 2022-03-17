Ayşenur Arslan akıl hastası mı vatan haini mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SİHA satmak için Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasını istediğini iddia eden gazeteci Ayşenur Arslan'a tepki göstererek, "Bu tipler ya hastadır, dolayısıyla tedavi altına alınmalıdır; ya da vatan hainidir, gereği derhal yapılmalıdır." demişti.

Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.

Arslan'ı eleştiren isimlerden biri de MHP lider Bahçeli'ydi. Partisinin grup toplantısında ''Bu tipler ya hastadır, dolayısıyla tedavi altına alınmalıdır; ya da vatan hainidir, gereği derhal yapılmalıdır" dedi. Gazeteci Hadi Özışık ise bu konuyla ilgili Youtube kanalında ''Devlet Bahçeli haksız mı?.. Bana göre, Ayşenur Arslan da Merdan Yanardağ da vatan haini değil, ama Erdoğan düşmanlığıyla akıl sağlığını yitirmişlerdir... Ve kesinlikle tedavi edilmelidir...'' tepki gösterdi.