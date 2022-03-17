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MAGAZİN

Lolipop klibinden sonra boşanacakları konuşulan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ndan aşk dansı

Gülşen'in aylardır konuşulan seksi sahne kostümlerinin ardından, konserinde erkek seyircisinin kucağına oturması ve son olarak Lolipop klibinin ardından boşanma haberleriyle gündeme gelen Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, sarmaş dolaş dans etti

 Lolipop şarkısının klibi ve bir konserinde erkek arkadaşının kucağına oturması, ardından da arkadaşının Gülşen'in poposuna tokat atması günlerce konuşuldu. Her hareketi ile gündemden düşmeyen Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile sorunları yaşadığı ileri sürüldü. Gülşen de yeni şarkısında eşiyle dans ederek ayrılık iddialarını son noktayı koymuş oldu.

Güçlü sesiyle yıllara damga vuran Gülşen, sahne kıyafetleri ve yeni klibi Lolipop ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde bir sahnede erkek arkadaşının kucağına oturan Gülşen'in evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.



Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Gülşen, Lolipop şarkısında eşi Ozan Çolakoğlu ise dans etti. İkilinin samimi dansı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Tony Avlar isimli Instagram hesabının paylaştığı videoda çiftin evliliklerinde bir sorun olmadığı da gözler önüne serildi.

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