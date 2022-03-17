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8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı görüntülendi Karlar altında nereye kaçacağını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı

NEVŞEHİR'de okuldan evine gelen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeğinin saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi.

Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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