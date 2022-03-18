Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1915 Çanakkale Köprüsü'ne” ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip “1915 Çanakkale Köprüsü'ne” ilişkin video mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, “Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası” ifadelerine yer verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor

Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü bugün saat 16.00 itibarıyla açılıyor.

Zaman ve akaryakıttan tasarruf

Köprü açıldıktan sonra Boğaz’ın iki yakası arasındaki mesafe 6 dakikaya düşecek. Proje ile zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk gelen tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor.

Tam adı ‘1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’ olan projenin toplam maliyeti 3.1 milyar Euro’yu buldu. Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan projeyi Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi’ Ortak Girişimi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanmıştı. Proje, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 101 kilometre uzunluğu bulunuyor.