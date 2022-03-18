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MEDYA

TV100 ekranlarında Barış Yarkadaş ile Murat Özer birbirine girdi

Tv100'de ekrana gelen Sağlı Sollu programında Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş ile Diriliş Postası yazarı Murat Özer arasında gerginlik yaşandı.

Korkusuz Gazetesi Yazarı Gürkan Hacır, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş ve Diriliş Postası Yazarı Murat Özer; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Suriyeliler gidecek mi, kalacak mı?" tartışmasında Barış Yarkadaş ve Murat Özer karşı karşıya geldi. İkilinin değerlendirmeleri canlı yayına damga vurdu.

Barış Yarkadaş'ın, "Ortadoğu'nun sözde abisi olma hevesi Türkiye'nin başına bu sorunu getirdi. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar" sözlerine karşılık veren Murat Özer, "Çok provakatif konuşma" dedi.

Özer'in "CHP katille işbirliği yaptı" suçlamasına Yarkadaş, "kardeş kanı dökenleri savundunuz" diye cevap verdi.

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