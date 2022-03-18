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3 yetimli annenin 5 maaşlı danışmanlara isyanı yürek burktu! Meral Akşener'e seslendi: 2 senedir kan kusuyorum

AYDIN'da 3 yetimli annenin 5 maaşlı danışmanlara isyanı sosyal medyada olay oldu. Meral Akşener'e seslenen anne " Ben çocuğuma harçlık veremiyorum sabahleyin. Delik deşik ayakkabıyla gidiyor. 2 senedir kan kusuyorum, kan." dedi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Meral Akşener'e seslenen 3 yetimli anne 5 maaşlı danışmanlara isyan etti. 3 yetimli anne "Kimine 5 yerden maaş, para gidiyor kimine de benim çocuğum delik deşik ayakkabıyla gidiyor. Ben çocuğuma harçlık veremiyorum sabahleyin. Delik deşik ayakkabıyla gidiyor. 2 senedir kan kusuyorum, kan. Sabaha kadar konuşuyorum. Kendi kendime delirdim, delirdim. Vallahi billahi delirdim. 3 tane çocuk var, yetimim var. Eşime söz verildi, dilekçe yazıldı. Ölüm aylığı için. 7-6 ay bizden şey maaş yatırmamızı istediler. Yaptık, prim ödedik. Ondan sonra bize tekmeyi attılar. Yemin ederim sabaha kadar konuşuyorum. Aklımı yitirdim artık, yitirdim aklımı. 3 tane yetimim var. Kafayı oynattım, oynattım. Vallahi oynattım, billahi oynattım. Çare, çare, çare..." dedi.

Annenin isyanı üzerine Akşener "Şimdi burada bir çaresiz kadının sesini duydunuz. Sizin hemşeriniz. Nazilli'de yaşıyor. '3 yetimim var' diyor. Diyor ki 'geceleri sabah kadar konuşuyorum, uyuyamıyorum. Aklımı yitireceğim. 5 tane maaş alan danışmanlar beni duysun.' diyor'. 'O 5, yan gelip yatan danışmanlara 5 maaş verenler beni duysun' diyor. Onlar seni burada duymaz. Ben senin sesini duyuracağım. Ama en önemli ceza ne biliyor musunuz? Sandığa gideceksiniz. Derdi olan sandıkta cezalandırılacak. Derdi olan cezalandıracak." ifadelerini kullandı.

"Yarım kilo soğan alıyorum, yarım kilo patates alıyorum"
"Pazara gidiyorum geliyorum Komşu bana diyor ki 'pazara ne zaman gideceksin?' Yarım kilo soğan alıyorum, yarım kilo patates alıyorum. Konu komşum da şahit. 2 senedir her gün her gün bir baba işe gider gibi her Allahîn günü." diyen anneye Akşener "Ben elimden geleni yapacağım" dedi. 

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