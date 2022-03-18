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İrfan Değirmenci'nin sesi nasıl kısıldı?

Halk TV Ana Haber Bülteni sunucusu İrfan Değirmenci, zam haberleriyle iktidara yükleniyordu.

Halk TV Ana Haber Bülteni sunucusu İrfan Değirmenci, her gün zam haberi veriyordu. Benzin ve motorinde indirim başlayınca İrfan Değirmenci'nin hevesi kursağında kaldı. Gazeteci Hadi Özışık, Değirmenci ile ilgili Youtube programında ''Halk TV'de akşam haberlerini sunan bir müptezel var... Her gün zam üstüne zam haberi veriyordu... Hepimiz isyan ediyorduk günaşırı gelen zamlara... Hatta "Benzinin litresini 50 lira yapın da kurtulalım" dedik...

Müptezel ve onun gibiler zam geldikçe ellerini ovuşturuyorlardı... AK Parti ve Erdoğan'a düşmanlıklarını kusma fırsatı olarak kulandılar tepe tepe... Benzin ve motorinde indirim başlayınca... Arkadaşın sesi kısıldı... "Küçük bir indirim" geliyor diye geçiştirmeye çalıştı, çalışıyor... Ya arkadaş nerede sizin gazeteciliğiniz, nerede sizin tarafsızlığınız?'' ifadelerini kullandı. 

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