CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale anlatımını seslendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale anlatımını seslendirdi. CHP’nin Twitter hesabından paylaşılan video mesajı şu notla duyuruldu:
“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımı: 'Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak...' #ÇanakkaleGeçilmez”