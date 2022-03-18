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Şile Belediyesi desteğiyle Çanakkale Zaferi'ne özel albüm

Şile Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen Semada Yıldızlar albümü, Çanakkale Zaferi’ni anlatan beş parçadan oluşuyor.  Söz ve besteleri Şile’de yaşayan sanatçı Alev Sağlık’a ait şarkılarla,  Çanakkale’de şehit düşen vatan evlatları minnetle yad ediliyor.

Cepheye uğurlanan bir gencin hikayesinin anlatıldığı Ötme Bülbül parçasında, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yorumuyla sanatçıya eşlik ediyor.

Şileli şehitlerin de yer aldığı Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek dua eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Çanakkale’yi geçilmez yapan isimsiz kahramanlarımızın unutulmaması için, bu şanlı zaferi eserleriyle ölümsüzleştirmek isteyen sanatçımıza destek verdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz,” dedi. 

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