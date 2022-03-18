Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Erdoğan "geçiş ücreti 200 lira" deyip sordu: Pahalı mı?

ASYA ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915 açıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak. İlk geçişi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün geçiş ücretinin 200 lira olduğunu açıkladı. Köprüden geçiş bir hafta boyunca ücretsiz olacak...

Çanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Binlerce yıl, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor.

- Çanakkale Boğazı'na yakut gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik, anmamızı yaptık.

- Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

- Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi, ve şimdi burada 6. köprüyü açıyoruz.

- 143 yıl önce Sultan Abdülhamid Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı. Hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu.

Köprünün sembol rakamları...

- Köprümüzün isminin başındaki 1915, 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metre de martın 18'ini ifade ediyor. 3, Mart ayı, 18, bugün. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının, büyük hedeflerimizin işaretidir.

- Türkiye'nin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz.

- Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var.

- İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye...

"Köprü ücreti 200 lira, pahalı mı? die sordu "Pahalı" sesi yükseldi...

- Köprüden geçiş ücretini 200 lira olarak belirledik. Ancak, köprüden geçiş bir hafta ücretsiz... Bu haftada yapılacak geçişin ücretini devletin kasasından biz ödeyeceğiz...

Erdoğan törene katılan vatandaşlara ücret pahalı mı diye sordu, "Pahalı" sesleri yükseldi.