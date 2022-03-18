BIST 2.144
DOLAR 14,82
EURO 16,37
ALTIN 920,33
MAGAZİN

Seda Sayan fena patladı! Sevgilisi Çağlar Ökten'in eski sevgilisiyle ilgili bomba çıkış!

Çağlar Ökten'in Seda Sayan uğruna, Lara Şehiroğlu'yla evlilik yolunda giden 4 yıllık ilişkisini bitirdiği iddialarına Seda Sayan'dan canlı yayında yanıt!

Seda Sayan’ın mayısta Prag’ta evleneceği Çağlar Ökten ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi. Ökten’in evlilik hazırlığı yaptığı 4 yıllık sevgilisi Lara Şehiroğlu’nu Seda Sayan’ın “O kızdan ayrılırsan sana albüm yaparım” vaadi üzerine terk ettiği öne sürüldü. Seda Sayan bu iddiaya 2. Sayfa’da yanıt verdi.



Ne olmuştu: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi ettiği, kendisinden 25 yaş büyük aşkı Seda Sayan ile Mayıs ayında yurtdışında nikah masasına oturmaya hazırlanan orkestra solisti Çağlar Ökten hakkında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı.

Çağlar Ökten'in Seda Sayan uğruna, Lara Şehiroğlu'yla evlilik yolunda giden 4 yıllık ilişkisini bitirdiği öne sürülmüştü. Seda Sayan'ın sevgilisine "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" dediği iddia edilmişti. 


Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da tapu tartışması kavgaya dönüştü! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da tapu tartışması kavgaya dönüştü! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
43 yaşında olduğuna kimse inanmadı Nez akıma uydu dans videosu viral oldu
43 yaşında olduğuna kimse inanmadı Nez akıma uydu dans videosu viral oldu
Ali Koç kadına 'sen kimsin' diye sordu! Aldığı yanıt kahkahalara boğdu
Ali Koç kadına 'sen kimsin' diye sordu! Aldığı yanıt kahkahalara boğdu
Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ile kıtaları aşıyoruz
Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ile kıtaları aşıyoruz
İstanbul ve Ankara metrosunda 18 Mart Çanakkale türküsü çaldı vatandaş duygulandı
İstanbul ve Ankara metrosunda 18 Mart Çanakkale türküsü çaldı vatandaş duygulandı
Konya'da 2 saniye ile kaçırdı! 2 yıllık birikiminden oldu: Bütün her şeyim maddi ve maneviydi
Konya'da 2 saniye ile kaçırdı! 2 yıllık birikiminden oldu: Bütün her şeyim maddi ve maneviydi
Kendi vurulma anını çekti! Ukrayna askeri mermilerin hedefi oldu
Kendi vurulma anını çekti! Ukrayna askeri mermilerin hedefi oldu
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı! Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'in şiirini anlatırken...
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı! Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'in şiirini anlatırken...
MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü için özel klip
MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü için özel klip