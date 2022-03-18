Seda Sayan fena patladı! Sevgilisi Çağlar Ökten'in eski sevgilisiyle ilgili bomba çıkış!

Çağlar Ökten'in Seda Sayan uğruna, Lara Şehiroğlu'yla evlilik yolunda giden 4 yıllık ilişkisini bitirdiği iddialarına Seda Sayan'dan canlı yayında yanıt!

Seda Sayan’ın mayısta Prag’ta evleneceği Çağlar Ökten ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi. Ökten’in evlilik hazırlığı yaptığı 4 yıllık sevgilisi Lara Şehiroğlu’nu Seda Sayan’ın “O kızdan ayrılırsan sana albüm yaparım” vaadi üzerine terk ettiği öne sürüldü. Seda Sayan bu iddiaya 2. Sayfa’da yanıt verdi.





Ne olmuştu: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi ettiği, kendisinden 25 yaş büyük aşkı Seda Sayan ile Mayıs ayında yurtdışında nikah masasına oturmaya hazırlanan orkestra solisti Çağlar Ökten hakkında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı.

Çağlar Ökten'in Seda Sayan uğruna, Lara Şehiroğlu'yla evlilik yolunda giden 4 yıllık ilişkisini bitirdiği öne sürülmüştü. Seda Sayan'ın sevgilisine "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" dediği iddia edilmişti.





