Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ile kıtaları aşıyoruz
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşmaktadır. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bir parçasıdır.
Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşmaktadır. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Avrupa’da Sütlüce köyü ve Asya’da Lapseki arasında yer alan 1915Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçerek Umurbey beldesi bölgesine ulaşmaktadır.
Proje kapsamında; 1915Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra, 4 adet viyadük, 12 adet köprü, 43 adet üst geçit (1 adedi Ekolojik Üst Geçit), 40 adet alt geçit, 236 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 adet kavşak (Devlet yolu üzerindeki 6 adet kavşak dahil), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 5 adet ücret toplama istasyonu inşa edilmektedir.