Ali Koç kadına 'sen kimsin' diye sordu! Aldığı yanıt kahkahalara boğdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un imza töreninde Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisine 'Sen kimsin?' diye sorması ve aldığı cevap sonrası Ferdi'ye dönerek 'Aferin Ferdi' demesi gülüşmelere sebep oldu.

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenledi. Tören sonrası fotoğraf çekimi için hazırlanılırken Başkan Ali Koç önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Ferdi" cevabını alan Koç, "Girlfriend?" diyerek Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Genç kadının Başkan'ı kafasıyla onaylamasından sonra Ali Koç, Ferdi'ye dönerek "Aferin Ferdi" ifadesini kullandı. Yaşanan bu olay sonrası genç futbolcular arasında kahkahalar havada uçuştu.