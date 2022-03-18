BIST 2.134
DOLAR 14,77
EURO 16,27
ALTIN 918,83
SPOR

Ali Koç kadına 'sen kimsin' diye sordu! Aldığı yanıt kahkahalara boğdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un imza töreninde Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisine 'Sen kimsin?' diye sorması ve aldığı cevap sonrası Ferdi'ye dönerek 'Aferin Ferdi' demesi gülüşmelere sebep oldu.

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenledi. Tören sonrası fotoğraf çekimi için hazırlanılırken Başkan Ali Koç önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Ferdi" cevabını alan Koç, "Girlfriend?" diyerek Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Genç kadının Başkan'ı kafasıyla onaylamasından sonra Ali Koç, Ferdi'ye dönerek "Aferin Ferdi" ifadesini kullandı. Yaşanan bu olay sonrası genç futbolcular arasında kahkahalar havada uçuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da otobüste bir anda kadının çantasını kaptı! Yolcular film gibi izledi
Şanlıurfa'da otobüste bir anda kadının çantasını kaptı! Yolcular film gibi izledi
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
İstanbul ve Ankara metrosunda 18 Mart Çanakkale türküsü çaldı vatandaş duygulandı
İstanbul ve Ankara metrosunda 18 Mart Çanakkale türküsü çaldı vatandaş duygulandı
Kendi vurulma anını çekti! Ukrayna askeri mermilerin hedefi oldu
Kendi vurulma anını çekti! Ukrayna askeri mermilerin hedefi oldu
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı! Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'in şiirini anlatırken...
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı! Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif'in şiirini anlatırken...
Şile Belediyesi desteğiyle Çanakkale Zaferi'ne özel albüm
Şile Belediyesi desteğiyle Çanakkale Zaferi'ne özel albüm
Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a suç duyurusu şoku: Dünyanın en kalitelisiz düşünce suçlusu olabilirim
Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a suç duyurusu şoku: Dünyanın en kalitelisiz düşünce suçlusu olabilirim
İrfan Değirmenci'nin sesi nasıl kısıldı?
İrfan Değirmenci'nin sesi nasıl kısıldı?
Ayasofya Camii'nden kimseye fark ettirmeden aldılar! Bursa onları konuşuyor: Gizli kahramanlar kamerada
Ayasofya Camii'nden kimseye fark ettirmeden aldılar! Bursa onları konuşuyor: Gizli kahramanlar kamerada
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi