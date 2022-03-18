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43 yaşında olduğuna kimse inanmadı Nez akıma uydu dans videosu viral oldu

Şarkıcı Nez, 43. yaş gününü 21 yıl önceki ateşli danslarına benzer kıvrak ve ateşli bir dansla kutladı. Sosyal medyada Nez için yaşını hiç göstermediği yorumları yapıldı.

Bir döneme şarkıları kadar ateşli danslarıyla da damga vuran şarkıcı Nez 43 yaşına bastı. Doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutlayan ünlü şarkıcı için "Aradan geçen 21 senede hiçbir şey değişmemiş" yorumları yapıldı.

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, 43'üncü yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı dansla kutladı.



"Zaman geçse de Nez aynı Nez"
Dansıyla kısa sürede gündeme gelen Nez'in paylaşımıyla ilgili "Aradan geçen 21 senede hiçbir şey değişmemiş", "Bizi yıllar öncesine geri döndürdün", "Zaman geçse de Nez aynı Nez" şeklinde yorumlar yapıldı.

Pandemi döneminde saçlarını kısaltarak sarıya boyatan şarkıcı, "Proje için saçlarımı kazıttım" derken, "Saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşıyor" şeklindeki yorumlara tepki göstermişti.

Güzel şarkıcı, "Neden bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor. Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp, 'Muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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