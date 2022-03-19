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Sultangazi'de soğuk havada çorap satan kadının tüm ürünleri aldı ilginç diyaloglar kamerada

İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir genç, soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan kadının tüm ürünlerini satın aldı.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan ve yüreklere adeta su serpen olayda bir genç, soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan orta yaşlı kadını fark edince yanına gidip tanıştı.

Kadınla bir süre sohbet eden genç, kadının üşüdüğünü fark edince sattığı eşyaları 300 TL karşılığında satın aldı.

İsminin Cemal olduğunu söyleyen genç, "Sen de git bugün dinlen olur mu sana da böyle bir iyilik yapalım" dedi. 

Genç ve satıcı kadın arasında geçen diyaloglarda yüzleri tebessüm ettiren sahneler yaşandı.

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