Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar! Tam tersi iddia edilmişti

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanının darp edildiği iddiası ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında uzman çavuşun olay yerinden uzaklaşırken bir grubun üzerine yürüyerek duvarda sıkıştırıp darp ettiği görülüyor.

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart gecesi yaşanan olayda Uzman Çavuş A.A.'nın hekim T.T.'yi darp ettiği iddiası kamuoyuna yansımıştı. Olaydan sonra darp iddiası ile ilgili askeri personel soruşturmanın selameti açısından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandisit ağrısı şikayeti ile gelen jandarma personeli A.A. ile acil serviste görevli doktor T.T. arasında uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan tartışma sırasında şüpheli A.A.'nın müşteki T.T.'ye yönelik 'kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm deliller ile birlikte değerlendirildiğinde şüpheliye isnad olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.