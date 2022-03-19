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Bakırköy’de alışveriş merkezindeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişinin sevgilisi olduğu öne sürülen kadını tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği olayın detayları ortaya çıktı. Şahsın kadını tüfekle vurduktan sonra arabanın içinde intihar ettiği öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.B. (21) isimli şahıs ile otoparkta tartıştığı Y.S. (21) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Sinirlerine hakim olamayan M.B. yanında getirdiği tüfekle Y.S.’yi vurduktan sonra, intihar etti. Olayda M.B.’nin, sevgilisi olduğu öne sürülen Y.S.’yi öldürdükten sonra aracın içerisinde intihar ettiği öğrenildi.

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