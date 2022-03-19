ABD polisi kendilerine bıçakla saldıran kadını ateş açarak öldürdü

Amerika'da 47 yaşında Yan Li isimli Asyalı bir kadın, kapısını çalıp evini tahliye etmesi gerektiğini söyleyen polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri saldırgan kadını ateş açarak öldürdü. O anlar polisin kamerasına böyle yansıdı.

Amerika'nın California'da eyaletinde yaşanan olayda, 47 yaşındaki Yan Li isimli kadının kapısını çalan polis ekipleri, Yan'a mahkeme kararı ile evi boşaltması gerektiğini söyleyip tebligatı uzattı. Yan tebligatı polisin yüzüne fırlattıktan sonra kapıyı kapattı.

Polisler kendisi ile iletişime geçmek kapıyı tekrar çaldı. Yan, eline aldığı bıçakla kapıyı tekrar açıp eve girmeye çalışan polislere saldırdı. Polisler kendisine plastik mermi sıkmalarına rağmen Yan, saldırmaya devam etti.

Yere düşen polisin sırtına bıçağı sapladığı anda diğer polis kendisine ateş ederek öldürdü. Emniyet olay anına ait görüntüleri yayınladı. Polisler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı hakkında bilge verilmezken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.