Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira oldu 1 hafta ücretsiz araç geçiş garantisi var
1915 Çanakkale Köprüsü bugün saat 17.00'da açılırken geçiş ücreti belli oldu. Köprü için 240 lira civarında bir rakam telaffuz ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü Geçiş ücretini 200 TL olarak açıkladı. Köprü 1 hafta ücretsiz
1915 Çanakkale Köprüsü 4 yılda tamamlandı ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Yap işlet devret modeliyle yapılan köprü sembolik olarak bir çok detay barındırıyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü ünvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapay zekayla donatıldı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi 6 dakikaya indiren köprünün geçiş ücreti ise merak konusuydu. 240 lira civarında bir geçiş ücreti telaffuz ediliyordu Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçiş fiyatını bizzat açıkladı. Köprü bir hafta ücretsiz oldu. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti, araç garanti rakamı ve detaylarda gizlenen semboller:
Asya'dan Avrupa'ya 6 dakika : 1915 Çanakkale köprüsü zamandan ve yakıttan tasarruf ettirecek. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan feribot yolculukları yaz aylarında bekleme süreleriyle birlikte 1,5 ile 5 saat arasında sürerken, bu süre 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edilecek.
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti: Yap işlet devret modeliyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti için 240 lira gibi bir rakam telaffuz ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün geçiş ücretinin 15 euro olacağını ama son kararı Erdoğan'ın vereceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta rakamı duyurdu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira oldu. Erdoğan 'pahalı mı' diye sorunca açılışa katılanlar pahalı yanıtını verdi. Ancak rakam 200 TL olurken 1 hafta ücretsiz olsun müjdesini verdi. Osmangazi Köprüsü'nden 184 TL ücret alınıyor.
Köprü için araç geçiş garantisi ne kadar: Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 euro + KDV oldu. Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği için 2021 sonu enflasyonu hesaplandığında geçiş garantisi 2022 için 17,7 euro (290 TL) olacak. Bu durumda köprünün yıllık garanti ücreti yaklaşık 380 milyon euro, işletme süreci boyunca verilecek toplam devlet garantisi miktarı ise yaklaşık 6 milyar euro oldu.