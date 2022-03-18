Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu

1919 Çanakkale köprüsünün araç geçiş garanti ücreti 17.7 euro oldu. Bugünkü kurla garanti geçiş ücreti araç başına 290 lira ediyor. Sosyal medyada Çanakkale boğazını feribotla geçmek daha hesaplı tartışması yapılıyor.

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Yap işlet devret modeliyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti merakla beklenirken araç geçiş garantisi ücreti tartışma çıkardı. 16 yıl 2 ay 12 gün köprüyü işletecek olan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Araç başına da garanti ücreti 15 euro + KDV oldu. Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği 2022 için 17,7 euro yani 290 lira olacak. Buna göre köprünün yıllık garanti ücreti yaklaşık 380 milyon euro, işletme süreci boyunca verilecek toplam devlet garantisi miktarı ise yaklaşık 6 milyar euro oldu. Sosyal medyada garanti geçiş ücreti tartışma konusu oldu. Feribot rakamlarını paylaşanlar bu daha ucuz diyor.

Feribot ücretleri ne kadar? : Çanakkale Boğazı'nda feribot ile karşıya geçmek Ecebat, Kilitbahir ve Gelibolu - Lapseki hattında farklı tarifelerde. Çanakkale - Ecebat arası Otomobil 107.00 TL, kamyonet 115 lira, minibüs 90.95 TL, otobüs 310 lira, tır 580 lira, tek kişi yolcu 6.50 Tl.

Gelibolu Lapseki feribot ücretleri : Yolcu 6.5 lira, karavan 125 lira, otomobil ve minibüs 107 lira, otobüs 310, kamyon 160 ve tır 580 lira.

Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri : Yolcu 5 lira, karavan 125 lira, otomobil 95 lira ve minibüs 107 lira, otobüs 310, kamyon 160 ve tır 580 lira.

Araç geçiş garantisi nedir?

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul havalimanı başta olmak üzere Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarda sıkça kullanılan bu yöntemde şirketler genellikle devletle yaptıkları sözleşmelerde kullanıcı garantisi alıyor. Örneğin havalimanlarının yapımını üstlenen şirketler yolcu garantisi, otoyol ve köprü yapımını üstlenen şirketler ise geçiş garantisi alıyor. Ayrıca geçiş ücretlerinin yüksek olması durumunda devlet garanti ettiği geçiş ücretinin geri kalanını da şirketlere ödüyor.

Yap işlet devret formülü nedir? : Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinde bir kamu altyapı yatırımı veya hizmetinin finansmanının özel bir şirket tarafından karşılanması öngörülüyor. Bu modelde yatırımın maliyetini karşılayan şirket, kamu tarafından belirlenen bir süre içinde maliyetini üstlendiği projenin işletilmesini de üstleniyor. Şirket bu süre içinde ürettiği hizmeti tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satıyor. Belirlenen sürenin sonunda ise şirket işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler bir şekilde ilgili kamu kuruluşuna devrediyor.