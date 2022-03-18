Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Dünyanın en büyüğü köprüyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

ASYA ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915 açıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak. İlk geçişi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün geçiş ücretinin 200 lira olduğunu açıkladı. Köprüden geçiş bir hafta boyunca ücretsiz olacak...

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Çanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Coşkunuz, coşkumuzdur. Bu ilginiz bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Binlerce yıl, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor.

- Çanakkale Boğazı'na yakut gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik, anmamızı yaptık.

6. köprüyü açıyoruz...

- Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

- Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi, ve şimdi burada 6. köprüyü açıyoruz.

- 143 yıl önce Sultan Abdülhamid Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı. Hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu.

Köprünün sembol rakamları...

- Köprümüzün isminin başındaki 1915, 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metre de martın 18'ini ifade ediyor. 3, Mart ayı, 18, bugün. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının, büyük hedeflerimizin işaretidir.

- Az önce Güney Kore Başbakanı'nı dinledim. Heyecanını gördünüz değil mi? Kore herhangi bir anlaşma şu, bu yokken, o zaman da bizim büyüklerimiz, ne yaptılar, Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. İnanıyorum ki en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız.

- Türkiye'nin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz.

- Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var.

- İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye...

- Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki en uzun 10 köprüden 3'ünün ülkemizde olduğunu belirtmek istiyorum.

- Burada 2 buçuk milyar Euro'luk bir yatırım var. 2,5 milyar euroluk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık 415 milyon Euro.

- Şehirlerimiz arasında güvenli konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, huzuruna değer biçilir mi? Bu projenin ekonomimize 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor.

- Ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı eserin açılışını yapıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hangi zorluklar aşılarak bu hale getirildiğinin belgesel haline gelen hikayesini bu akşam TRT'de seyredebilirsiniz.

Köprüden geçiş ücreti 200 TL... 1 hafta ücretsiz...

- Yap işlet devret modeli ile inşa ettiğimiz son eserdir. İnşallah devamı gelecek, bununla kalmayacağız. Ülkemizde bu modelin en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır.

- Almanya son 4 yılda 15 milyar dolarlık, kamu özel işbirliğine dayalı otoyol projesi yaptı. Asya ve Ortadoğu bölgelerinde de bu yaygın. Türkiye bu yöntemle son 20 yılda ulaştırmada 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdi.

- Kendi kasamızdan değil, dışarıdan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Milli gelirimize katkısı 395 milyar dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar.

- Köprüden geçiş ücretini 200 lira olarak belirledik. Ancak, köprüden geçiş bir hafta ücretsiz... Bu haftada yapılacak geçişin ücretini devletin kasasından biz ödeyeceğiz...

En başarılı örnekler bizim dönemimizde ortaya çıktı

- Projeden finansmana, inşaattan işletmesine kadar bu eseri ülkemize kazandırılmasında emeği geçen, bakanlıktan firmaya, mühendisten işçiye kadar herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Çok emek sarfettiler. Biraz sonra kendilerini yanıma davet edeceğim. Çanakkale Şehitleri'nin aziz hatıralarını mezar taşı, anıt ve müzelerde değil, abide eserle boğazın üzerinde de yaşatacağız. Tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle, şükranla yad ediyorum. 1915 Çanakkale Köprümüz yap işlet devret modeliyle inşa ettiğimiz en son eserimizdir, inşallah devamı gelecek. Bu modelin 30 yıllık geçmişi olmakla birlikte en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır.

Milli gelire katkısı 395 milyar dolar

- Avrupa'da 3'üncü dünyada, 13'üncü sırada yer alıyoruz. ABD'nin açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapı projelerinin önemli bir kısmı bu modelle gerçekleştirilecek. Türkiye bu yöntemle ulaştırmada 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Kendi kasamızdan dışardan getirmek suretiyle bunu başarmıştır.

- Bu dönemde yapılan projelerin milli gelire katkısı 395 milyar Dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar. İstihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık, on yıllar boyunca beklememiz gerekecekti. Bütçeyle kamu özel iş birliğiyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak yolu izledik.

- Kıtaları birleştirerek gönülleri yakınlaştırdık, hamdolsun. Buradaki gibi stratejik öneme sahip yüksek bütçeli projeleri kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. 2053 vizyonumuzdaki altyapı projelerinin önemli kısmını aynı modelle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

İstanbul Havalimanı 22 milyon Avro ilave getiri sağladı

- Sevgili vatandaşlarım İstanbul Havalimanı, İstanbul İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, YSS, Avrasya Tüneli, Ankara Niğde Otoyolu, Malkara Çanakkale otoyolu, 1915 Çanakkale köprüsü gibi dev projelerimiz gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almıştır.

- Sadece şunu söylemekle yetinmek istiyorum. Türkiye babasının temelini attığı eserin bitimini torununun göreceği dönemlerden aldığı dersle u modeli geliştirerek kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktaran bu eserleri uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir.

- Bütçeden tek kuruş çıkmadan tamamlanan İstanbul Havalimanı daha ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon euro ilave getiri getirmiştir.

Güney Kore Başbakanı teşekkür etti Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum yaptığı açıklamada, 'Bu tarihi açılışa davet ettiğiniz için teşekkür ederim, tebrikler. Kan kardeşi ülke olarak Kore hükümeti olarak tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum.' dedi.

Yüzyılın Destanı bugünlere taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da şunları söyledi:

- Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz ile ülkemiz, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda en büyükler arasına girmeye bir adım daha yaklaşmıştır. Şanlı tarihimize mühür vuran şaheser olmuştur.

- Enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak simge yapılardan biri milletiyle buluşuyor. Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Liderliğinizle ortaya çıkan tüm eserler bu resme vurulan fırça darbeleri. Trakya ile birlikte Batı Anadolu, Ege'nin sanayi, ticaret ve Turizm sektörü çok daha canlanacaktır.

- Feribotla saatler süren geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarındaki üstün başarıyla projemiz 1.5 yıl önce tamamlandı. Yap işlet devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnektir. Günlük sığ siyasi tartışmaların aksine ulaşım ve master planlar çerçevesinde Türkiye'nin 2053 vizyonunun gerekli altyapısı şimdiden hazırlanıyor.

Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum ile köprünün Lapseki şantiyesinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.

İlk geçişi Erdoğan yaptı

Açılışın ardından ilk geçişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan makam aracı ile yaptı. Araçla geçiş 6 dakika sürdü.

Çanakkale 1915 Köprüsü sembollerin köprüsü oldu

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.