'Zelenski bir seks sembolü' diyen tasarımcıdan Ukrayna'ya ilginç bağış! Yataktaymış gibi görünen...

ÇEKYA'da bir tasarımcı, Ukraynalılara bağış yapmak için ilginç bir yol izledi. Tasarımcı, gerçek insan boyutlarına uygun bir şekilde yastıklar tasarladı ve üzerine Zelenski'nin fotoğrafını bastı. Tasarımcı, "O bir seks sembolü haline geldi" yorumunu yaptı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski konuşulmaya devam ediyor… Batı ülkelerinin desteklediği Zelenski ve Ukrayna halkına bağış yapmak isteyen Çekya’da yaşayan tasarımcı Tomas Brinek aykırı bir yol buldu. Son günlerde kamuflaj desenli tişört ve kirli sakallarıyla kamuoyunun karşısına çıkan Zelenski’nin “gerçek ölçülere uygun” fotoğrafını kullanan Brinek, bu fotoğrafları dev boyutlu yastıklara bastırdı.



Zelenski’nin son dönemde bir “seks sembolüne” döndüğünü öne süren tasarımcı, “Benim de aklıma Zelenski sanki gerçekten yataktaymış gibi görünen bir yastık yapmak istedim” dedi. Yastıkların satışa çıkmasından itibaren yaklaşık 18.900 dolar gelir elde eden ve bunları Ukraynalılara gönderen Zelenskiy, 2 binden fazla sipariş aldığını dile getirdi.