BIST 2.134
DOLAR 14,77
EURO 16,27
ALTIN 918,83
HABER /  DÜNYA
ADV Denize Sıfır Termal Devre Mülk
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

'Zelenski bir seks sembolü' diyen tasarımcıdan Ukrayna'ya ilginç bağış! Yataktaymış gibi görünen...

'Zelenski bir seks sembolü' diyen tasarımcıdan Ukrayna'ya ilginç bağış! Yataktaymış gibi görünen...

ÇEKYA'da bir tasarımcı, Ukraynalılara bağış yapmak için ilginç bir yol izledi. Tasarımcı, gerçek insan boyutlarına uygun bir şekilde yastıklar tasarladı ve üzerine Zelenski'nin fotoğrafını bastı. Tasarımcı, "O bir seks sembolü haline geldi" yorumunu yaptı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski konuşulmaya devam ediyor… Batı ülkelerinin desteklediği Zelenski ve Ukrayna halkına bağış yapmak isteyen Çekya’da yaşayan tasarımcı Tomas Brinek aykırı bir yol buldu. Son günlerde kamuflaj desenli tişört ve kirli sakallarıyla kamuoyunun karşısına çıkan Zelenski’nin “gerçek ölçülere uygun” fotoğrafını kullanan Brinek, bu fotoğrafları dev boyutlu yastıklara bastırdı.

Zelenski’nin son dönemde bir “seks sembolüne” döndüğünü öne süren tasarımcı, “Benim de aklıma Zelenski sanki gerçekten yataktaymış gibi görünen bir yastık yapmak istedim” dedi. Yastıkların satışa çıkmasından itibaren yaklaşık 18.900 dolar gelir elde eden ve bunları Ukraynalılara gönderen Zelenskiy, 2 binden fazla sipariş aldığını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevruz bayramı 2022 ne zaman nasıl kutlanır? Nevruz neden kutlanır adetleri ne?
Nevruz bayramı 2022 ne zaman nasıl kutlanır? Nevruz neden kutlanır adetleri ne?
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Ahmet Davutoğlu 2015'te HDP'ye koalisyon teklif etti HDP'den istifa eden Müslüm Doğan açıkladı
Ahmet Davutoğlu 2015'te HDP'ye koalisyon teklif etti HDP'den istifa eden Müslüm Doğan açıkladı
CHP'den 1915 Çanakkale Köprüsü eleştirisi: Yıllık 2,5 milyar TL'yi köprüden geçmeyenler ödeyecek
CHP'den 1915 Çanakkale Köprüsü eleştirisi: Yıllık 2,5 milyar TL'yi köprüden geçmeyenler ödeyecek
TÜGVA davası iddianamesi tamamlandı Belgelerin tahrifi tartışması yaşanmıştı
TÜGVA davası iddianamesi tamamlandı Belgelerin tahrifi tartışması yaşanmıştı
Polisler maaşlarına ek her ay 300 lira ek ödeme alacak Emniyet duyurdu
Polisler maaşlarına ek her ay 300 lira ek ödeme alacak Emniyet duyurdu
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu: Çok şey kazandık
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu: Çok şey kazandık
Vahşet! Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yaktı işte o kadın için istenen ceza
Vahşet! Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yaktı işte o kadın için istenen ceza
Rusya’da McDonald’s’tan boşalan yere Türk restoran zinciri Chitir Chicken geliyor
Rusya’da McDonald’s’tan boşalan yere Türk restoran zinciri Chitir Chicken geliyor