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Doğalgaz yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı Mart ödemesi

Doğalgaz yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı Mart ödemesi

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte Doğalgaz yardımı başvurusu yapmayan vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru ekranını, doğalgaz desteği başvurusunu tamamlayan vatandaşlar ise ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında merak edilenler...

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Doğalgaz yardımı başvuruları geçtiğimiz Şubat ayında başlamıştı. Henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar Doğalgaz yardımı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Sorusuna yanıt arıyorlar. Başvuruda bulunanlar ise doğalgaz fatura desteğinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğalgaz fatura yardımı ödemeleri için Mart ayını işaret etmişti. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Doğalgaz yardımı başvuruları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

Doğalgaz desteği ödemeleri nedir:

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz fatura yardımına kimler başvurabilir: 

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak :

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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