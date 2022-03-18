Çanakkale köprüsü araç geçiş garantisi 45 bin araç oldu araç başına garanti ücreti 17 euro

1919 Çanakkale Köprüsü için araç geçiş garantisi verildi. Günlük araç geçiş garantisi 45 bin araç olarak belirlendi. Araç garanti ücreti 290 lira olurken vatandaş için ücret 200 lira olarak belirlendi. Feribot seferleri ile günlük boğazdan geçen araç sayısı ise 10-12 bin civarında.

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Yap işlet devret modeliyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 200 lira olarak açıklanırken geçiş garantisi merak konusuydu. Köprü iki Türk şirketle iki Güney Koreli firma yaptı. 16 yıl 2 ay 12 gün köprüyü işletecek olan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Araç başına da garanti ücreti 15 euro + KDV oldu. Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği için 2021 sonu enflasyonu hesaplandığında geçiş garantisi 2022 için 17,7 euro (290 TL) olacak. Buna göre köprünün yıllık garanti ücreti yaklaşık 380 milyon euro, işletme süreci boyunca verilecek toplam devlet garantisi miktarı ise yaklaşık 6 milyar euro oldu. Çanakkale boğazında Feribotla araç geçiş ücreti 100 TL. Feribot işletmesini yapan GESTAŞ’ın taşıdığı yıllık araç sayısı günlük 10 -12 bin araç civarında.

Araç geçiş garantisi nedir?

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul havalimanı başta olmak üzere Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarda sıkça kullanılan bu yöntemde şirketler genellikle devletle yaptıkları sözleşmelerde kullanıcı garantisi alıyor. Örneğin havalimanlarının yapımını üstlenen şirketler yolcu garantisi, otoyol ve köprü yapımını üstlenen şirketler ise geçiş garantisi alıyor. Ayrıca geçiş ücretlerinin yüksek olması durumunda devlet garanti ettiği geçiş ücretinin geri kalanını da şirketlere ödüyor.

Çanakkale köprüsünü kim yaptı : Köprü iki Türk şirketle iki Güney Koreli firmaya yaptırıldı. Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan “1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” Projesini, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi yaptı. Projenin üstlenicilerinden biri olan Limak Holding, Türkiye’de devletten en çok ihale olan 5 şirketten biri olarak biliniyor. Köprüyü 16 yıl 2 ay 12 gün işlettikten sonra devlete devredecekler. Proje, 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda.

Yap işlet devret formülü nedir? : Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinde bir kamu altyapı yatırımı veya hizmetinin finansmanının özel bir şirket tarafından karşılanması öngörülüyor. Bu modelde yatırımın maliyetini karşılayan şirket, kamu tarafından belirlenen bir süre içinde maliyetini üstlendiği projenin işletilmesini de üstleniyor. Şirket bu süre içinde ürettiği hizmeti tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satıyor. Belirlenen sürenin sonunda ise şirket işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler bir şekilde ilgili kamu kuruluşuna devrediyor.