Yolun karşısına geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi

KOCAELİ'de yaptıkları kazanın ardından araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki seyir halindeki 34 TH 2074 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır arkadan çarptı. Kazanın ardından tır kaçarken, B.A. ise otomobilini yolun kenarına çekti.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Turan Avcı ise araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Avcı'ya A.A. yönetimindeki 41 AHV 015 plakalı tır çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan Avcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.