Çanakkale Köprüsü ayakları nerede uzunluğu kaç cm?

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan Çanakkale Köprüsü bugün yani 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılıyor. 2017 yılında temeli atılan Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilecek. Peki Çanakkale Köprüsü haritada nerede, köprü geçiş ücreti 2022 kaç olacak?

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1915 Çanakkale Köprüsü bugün yani Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacak. Temeli 2017 yılında atılan Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilecek. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Peki köprünün geçiş ücreti ne kadar olacak?

18 Mart Çanakkale Köprüsü 4 yılda tamamlandı ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde açılıyor. Yap işlet devret modeliyle yapılan köprü sembolik olarak bir çok detay barındırıyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü ünvanını alan 18 Mart Çanakkale köprüsü, yapay zekayla donatıldı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi 6 dakikaya indiren köprünün geçiş ücreti ise merak konusu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçiş fiyatını açıklayacak. Telaffuz edilen rakam hayli tuzlu. Araç feribot ücretinin 100 lira olduğu Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada köprüden geçmenin bedeli 200 liranın üstünde olacak.

İşte 18 Mart Çanakkale köprüsü için telaffuz edilen geçiş ücreti ve köprünün özellikleri:

Asya'dan Avrupa'ya 6 dakika : 18 Mart Çanakkale köprüsü zamandan ve yakıttan tasarruf ettirecek. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan feribot yolculukları yaz aylarında bekleme süreleriyle birlikte 1,5 ile 5 saat arasında sürerken, bu süre 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edilecek.

18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti: Yap işlet devret modeliyle yapılan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti hayli yüksek olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıklamıştı. Bu da 240 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Osmangazi Köprüsü'nden 184 TL ücret alınıyor. 18 Mart köprüsü geçiş ücreti için son rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Çanakkale boğazından feribotla geçişte araç başına 100 lira, kişi başına 6 lira alınıyor.

Çanakkale köprüsünü kim yaptı : Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan “1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” Projesini, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi yaptı. Köprüyü 16 yıl 2 ay 12 gün işlettikten sonra devlete devredecekler. Proje, 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda.

Köprü için araç geçiş garantisi ne kadar: Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Bu sayıda araç geçmediği taktirde açığı hazine karşılayacak. Köprünün yıllık garanti ücretinin 380 milyon Euro, toplam verilen garantinin de 6 milyar Euro oldu.

Köprü ne kadara yapıldı? : Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu için 2 milyar 545 milyon avro yatırım yapıldı. 4 yılda biten Çanakkale Köprüsü, planlanandan 1.5 yıl önce tamamlandı. Çanakkale Köprüsü'nün Gayrı Safi Milli Hasıla'ya etkisi 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisi 5 milyar 362 milyon avro, istihdama etkisi 118 bin kişi olacak.

Köprünün teknik özellikleri : 18 Mart Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçti. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü oldu.

Köprünün sembolleri : 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 bin 23 metre orta açıklığı, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'e atıf olarak yapıldı. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ne işaret ediyor. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya adandı. 18 Mart köprüsünün kırmızı-beyaz renkli kuleleri de Türk bayrağını sembolize ediyor.

Çanakkale köprüsü 4 yılda tamamlandı. Köprünün yapımında 30 bin kişi çalıştı. Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Çanakkale Köprüsü akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Proje kapsamında 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı, 34 değişken mesaj işaretleri, 62 olay algılama kamera sistemi, 6 meteoroloji ölçüm istasyonu, 1 felaket kurtarma merkezi ve 1 acil çağrı sistemi gibi önemli akıllı ulaşım sistemleri kuruldu.

Yapay zeka var : 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nde sis, buzlanma ve kaza riskleri, kontrol merkezlerinde 7/24 esasına göre yapay zeka ile izlenecek. Köprüde Türkiye'de ilk kez LED otoyol aydınlatma sistemi uygulanıyor. Bu sistem sayesinde yılda 3 milyon 530 bin kilovatsaate yakın enerji tasarrufu sağlanacak. Çanakkale Köprüsü otoyol projesinde ise 540 bini otoyol güzergahında olmak üzere toplamda 1 milyon 540 bin ağaç dikildi.

Malkara-Çanakkale Otoyolu 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde, Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükünü, Kuzey Marmara'yı dolanmadan, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaştıracak. Bağlantı yolları ile 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun devreye girmesiyle, ulaşım 40 kilometre daha kısalacak.