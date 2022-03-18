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Eskişehir’de fuhuş operasyonu! 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir’de fuhuş operasyonu! 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

ESKİŞEHİR’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 4’ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş operasyonu kapsamında kent merkezinde belirlenen birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri öne sürülen iddia edilen 4’ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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