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'12 yıl sonra Hatay elimizden çıkacak' diyen Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu! Yalan rakamlarla ırkçılık...

'12 yıl sonra Hatay elimizden çıkacak' diyen Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu! Yalan rakamlarla ırkçılık...

HATAY'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu iddia edip, "12 yıl sonra Hatay'ı Suriyeli bir başkana teslim edeceğiz" diyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın başı 'ırkçılık' suçlamasıyla dertte. Hatay Valiliği, Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu yapıyor.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu ve 12 yıl sonra Hatay'ın Suriyeli bir başkana teslim edilebileceğini söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çataklı şu ifadeleri kullandı:

Hatay'da her 4 bebekten biri Suriyeli!
"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir."

Hatay Valiliği suç duyurusunda bulunacak
"Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz."

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