Muhsin Bayrak kimdir serveti neler? Muhsin Bayrak şirketleri neler?

İş adamı, AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Muhsin Bayrak yaptığı açıklama ile bir anda gündem oldu. Chelsea futbol takımını almak için teklif götüren aşiret lideri Muhsin Bayrak'ın hayatı merak konusu oldu. Bitlis'teki Mutki aşiretinin reisi olan Muhsin Bayrak kimdir, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir? Muhsin Bayrak mal varlığı nedir?

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için teklif yapmaya hazırlanan Türk iş insanı Muhsin Bayrak bir anda gündem oldu. Birçok vatandaş Bitlis'teki Mutki aşiretinin lideri Muhsin Bayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Muhsin Bayrak'ın mal varlığı ne kadar araştırması yapıyor. İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olan Muhsin Bayrak ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşıyor. Peki kimdir Muhsin Bayrak, eşi ve çocukları kimdir?

Chelsea kulübünün patronu olan Rus iş adamı Abramovic kısa süre önce Chelsea kulübünü satışa çıkardığını duyurmuştu. Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Muhsin Bayrak Rus iş insanı Abramoviç'e yaptırım kararının ardından Chelsea futbol kulübünün yönetimini devralan İngiltere hükümetinden cumaya kadar teklif vermeleri gerektiği yönünde bir çağrı geldiğini dile getirdi.

Muhsin Bayrak kimdir: Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, Türkiye sanayisinin önde gelen iş insanlarından birisi olarak tanınıyor. 1990'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu.

Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, yurt dışı ve yurt içinde önemli projelere imza attı. Muhsin Bayrak'ın kişisel servetinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor.

Muhsin bayrak yaptığı işler: Yunanistan’da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası’nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve’nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü’nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.