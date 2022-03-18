Savcı bile inandı! Paralarını böyle kaptırdı

İSTANBUL'da kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, telefonla aradıkları savcının 200 bin lirasını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, telefonla aradıkları savcının 200 bin lirasını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.



TRTHaber'in haberine göre yasa dışı bahis yalanıyla bir savcıya tuzak kuran dolandırıcılara yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Telefonla savcıyı arayan çete üyeleri kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcılar savcının banka hesabına yasa dışı bahisle ilgili para aktarıldığını söyledi.

Hesaptaki tüm paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesi gerektiği, daha sonra iade edileceği kaydedildi.

3 saatte savcıyı ikna ettiler

Savcı, 3 saat süren görüşmelerin ardından bankadaki 200 bin lirayı şüphelilerin hesabına yolladı. Dolandırıcılar parayı 8 dakika içinde çekti.

Dolandırıcıların parayı çekme anı bankanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcılık şebekesine operasyon

Polis ekipleri önce dolandırıcıların kimliklerini tespit etti, ardından adresler belirlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 200 bin lira sahibine teslim edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişi daha gözaltına alındı.