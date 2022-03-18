BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,37
ALTIN 919,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Denize Sıfır Termal Devre Mülk
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Savcı bile inandı! Paralarını böyle kaptırdı

Savcı bile inandı! Paralarını böyle kaptırdı

İSTANBUL'da kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, telefonla aradıkları savcının 200 bin lirasını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Abone ol

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri, telefonla aradıkları savcının 200 bin lirasını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

TRTHaber'in haberine göre yasa dışı bahis yalanıyla bir savcıya tuzak kuran dolandırıcılara yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Telefonla savcıyı arayan çete üyeleri kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcılar savcının banka hesabına yasa dışı bahisle ilgili para aktarıldığını söyledi.

Hesaptaki tüm paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesi gerektiği, daha sonra iade edileceği kaydedildi.

3 saatte savcıyı ikna ettiler
Savcı, 3 saat süren görüşmelerin ardından bankadaki 200 bin lirayı şüphelilerin hesabına yolladı. Dolandırıcılar parayı 8 dakika içinde çekti. 

Dolandırıcıların parayı çekme anı bankanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcılık şebekesine operasyon
Polis ekipleri önce dolandırıcıların kimliklerini tespit etti, ardından adresler belirlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 200 bin lira sahibine teslim edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişi daha gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da 10 bin taştan öyle bir şey yaptılar ki görenler şaştı kaldı! 7 ayda tamamladı
Manisa'da 10 bin taştan öyle bir şey yaptılar ki görenler şaştı kaldı! 7 ayda tamamladı
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para neden Euro olarak ödenecek?
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para neden Euro olarak ödenecek?
AB'den kripto uyarısı: Tüm paranızı kaybetme ihtimaline hazır olun
AB'den kripto uyarısı: Tüm paranızı kaybetme ihtimaline hazır olun
Asgari ücrete ikinci zam 5 bin liranın üstüne çıkacak! AK Partili isim konuştu
Asgari ücrete ikinci zam 5 bin liranın üstüne çıkacak! AK Partili isim konuştu
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal sözleri 2022 Atatürk'ün 18 Mart sözleri
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal sözleri 2022 Atatürk'ün 18 Mart sözleri
Mehmet Metiner'den Kılıçdaroğlu'na: Kandil’dekilerin ayağına git Diyarbakır annelerini ayağına çağır!
Mehmet Metiner'den Kılıçdaroğlu'na: Kandil’dekilerin ayağına git Diyarbakır annelerini ayağına çağır!
Rusya Esad rejimi emrindeki bin kişiyi Ukrayna için topladı
Rusya Esad rejimi emrindeki bin kişiyi Ukrayna için topladı
Cavit Çağlar, Tansu Çiller'i topa tuttu! Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Cavit Çağlar, Tansu Çiller'i topa tuttu! Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti ve MHP'nin yeni seçim taslağına sert sözler: Allah'ın rızası yok!
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti ve MHP'nin yeni seçim taslağına sert sözler: Allah'ın rızası yok!