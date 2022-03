CHP'de taciz skandalı! 'İfşa ediyoruz' diyen kadınlar salonu terk etti: Birkan Koçak'ın Whatsapp mesajları çıktı

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın hakkındaki taciz iddialarına dair düzenlediği basın toplantısına katılan Kocaeli Kadın Platformu üyeleri, soru sormalarının engellenmesine tepki gösterdi.

Abone ol

Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın hakkında çıkan taciz iddialarına ilişkin ilçe binasında düzenlediği basın toplantısına katıldı. Burada söz alan kadınlar, CHP içerisinde taciz iddiasını dile getiren kadınlara dönük baskıları ve disiplin cezalarını sordu. İlçe Başkanı Koçak, iddiaları yalanlayarak tek bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Basın toplantısına katılan üyeler tarafından hem soru sorulması engellenen hem de hakaretlere maruz kalan platform üyesi kadınlar, yaşanan duruma tepki göstererek ilçe binasından ayrıldı. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Kocaeli Kadın Platformu, “Sormamıza müsaade etmediğiniz sorularımız baki, her yerde her alanda karşınıza dikilerek sormaya devam edeceğiz” dedi.



Kocaeli Kadın Platformu, Koçak’ın yaptığı açıklamaya değinerek "Burada yapılan açıklamada Koçak, her şeyden önce baba, evlat olduğunu ifade etmiş, 'kadının beyanı esastır' diyerek değerlerin mahvedildiği iddiasında bulunmuş, karalanmaya çalışıldığını söylemiş ancak hakkındaki iddialara ilişkin hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bunun üzerine bizler söz alarak taciz iddialarıyla ilgili süreç nasıl işletildi, taciz iddialarını şeffaf biçimde tartışmak isteyen kadınlar tehdit edildi mi, disiplin süreçlerinin işletilmesi için harekete geçildi mi sorularını yönelttik. Koçak sorularımızı yanıtsız bıraktı. Toplantının katılımcıları CHP’lilerin bizleri hakarete maruz bırakarak, ‘Satılmış, köpek’ gibi ifadelerle üstümüze yürüyerek oluşturdukları bu şiddet ortamında, hiçbir kadının sözünün dinlenmeyeceğini açık biçimde vurgulayarak salonu terk ettik. Kocaeli’de kadına yönelik şiddet işte bu yüzden var, diyerek kadınların şiddeti hak ettiğini bağırarak söyleme cüreti gösteren partilileri de ifşa ediyoruz” dedi.







"Karşınıza dikilerek sormaya devam edeceğiz"

Açıklamada, İlçe Başkanı Koçak’ın Kocaeli Kadın Platformu’ndan kadınlar hakkında suç duyurusunda bulunmasına da değinen kadınlar, bu durumu “Taciz iddialarına sessiz kalmayan kadınlara yönelik saldırıların devam edeceğinin işareti” olarak değerlendirdi. Kadın Platformu’nun açıklamasında "İlçe yönetiminin toplantı salonunda bağımsız kadınların dahi konuşması önünde kolektif bir eril şiddetle dikilen tüm partililerin taciz iddialarına maruz bırakılan kadınlar karşısında tahakkümü nasıl inşa ettiklerini düşünmek hiç de zor değil. Maruz bırakıldığımız manipülatif tutumun, şiddetin, hamaset siyasetinin, eril dilinizin üzerimizde baskı kurarak tüm alanlardan bizim sözümüzü silmek niyetiyle kurulduğunu biliyoruz. İktidar hedefi olan, bu iktidar hedefini cinsiyet eşitlikçi bir tutumla kuracağı iddiasında bulunan, toplumun her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin garantörü olan İstanbul Sözleşmesi’ni savunduğunu iddia eden CHP’nin her kademesinde yer tutup, şiddete göz yumanlardan, şiddeti yeniden üretenlerden hesap soruyoruz. İktidar olduğunuz da kadınların sözlerini bağırarak susturup, her türlü şiddeti meşrulaştıran bu tutumu mu yaygınlaştıracaksınız? Zaten verili muhafazakâr eril iktidarın kuşatmasını yeniden üretmek için mi iktidarın talibisiniz? Şiddeti meşrulaştırarak, tacize kanıt arayarak, buna ilişkin soru sormak isteyen kadınları da şiddete maruz bırakarak mı kendinizi aklayacaksınız? Sormamıza müsaade etmediğiniz sorularımız baki, her yerde her alanda karşınıza dikilerek sormaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Derince ilçe gençlik kollarında görev yapan gençlerin ‘Bir akşam hep birlikte içelim’ sözleri üzerine Birkan Koçak’ın gençlik kollarında gören yapan M.K. adındaki genç kızı gece saat 01.23’te aradığı ve tek başına yemeğe davet ettiği Whatsapp’tan mesaj attığı ortaya çıktı. Birkan Koçak’ın tek başına yemek teklifine ‘Başkanım siz bize hep kendiniz için diyorsunuz. Bizde beraber içelim diyoruz’ cevabına ‘Bende seninle hep söylüyorum zaten ama sen kaçak yapıyorsun’ diye yazan CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak daha sonra da 01.26’da telefondan partili genç kızı görüntülü aradığı ama telefonuna cevap verilmediği görülüyor. Bunun üzerine Koçak ’Yanlış oldu neyse iyi geceler’ dediği ve telefonu kapattığı görülüyor.