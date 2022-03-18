Mehmet Metiner'den Kılıçdaroğlu'na: Kandil’dekilerin ayağına git Diyarbakır annelerini ayağına çağır!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, terör örgütü PKK'ya yakın STK'lara giden ancak Diyarbakır annelerini yanına çağıran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinin yankıları sürüyor.

Tatışılan açıklamalar yapan ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen sivil toplum kuruluşlarına ziyarete giden Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ayağına çağırması tepki çekti.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, "Kandil’dekilerin ayağına git, Diyarbakır annelerini ayağına çağır!" başlıklı yazısında Kılıçdaroglu'na yüklendi.

Dut yemiş bülbül oldu

TSK'nın PKK'ya yönelik operasyonlarının Kürt halkına kıyım olduğunu söyleyen STK temsilcisine, Kılıçdaroğlu'nun ses çıkarmamasına tepki gösteren yazar, "Bu mudur siyaset anlayışın: Yozgat’ta Kandil’e ve Kandil’dekilere gürle, Diyarbakır’da Kandildekilerin ayaklarına git onların Kandil’e sahip çıkan sözleri karşısında sus-pus ol? Yozgat’ta başka Diyarbakır’da başka." dedi.

Helalleşmeye gien Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır’da ilk uğraması gereken yerin Diyarbakır Anneleri’nin çadırı olması gerektiğini belirten Metiner, yazısını böyle tamamladı:

"Anneler tuzağa düşmedi"

"Onlar ki HDP marifetiyle Kandil’e terörist olsun diye gönderilen gencecik kız ve erkek evlatlarının kendilerine geri verilmesini talep ediyorlar. Kandil’i yerle yeksan etme sözü veren Kemal Beyin o yüzden ayaklarına gitmesi gerekenler evvela onlardı. Bugüne kadar uğramadığı ve taleplerine duyarsız kaldığı için özür dileyip helallik isteyeceği kişiler onlar olmalıydı. O onurlu, o acılı, o cesur yürekler olmalıydı. Oradan Kandil’e vereceği mesajlar asıl anlamlı olurdu. Ama Kemal Bey Kandil’in ve partisinin hoşuna gitmeyeceğini bildiği o ziyareti yapmaktan kaçındı. En kötüsü siyasi ayak oyunlarına başvurdu. Onlardan bir kaçını hileyle ayaklarına getirtme yoluna gitti. Ama Diyarbakır’ın o yiğit anne ve babaları kendileri üzerinden kurulmak istenen siyasi tuzağı kemal Beyin başına geçirmeyi bildiler o derin ferasetleriyle.

Kemal Bey bilmiyorsa öğrensin: Annelerin ayaklarına gidilir asıl. Dahası annelerin ayaklarının dibi öpülür. Hele bu anneler Kandil’e meydan okuyan Diyarbakır’ın acılı ve yürekli Kürt anneleriyse."