Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti ve MHP'nin yeni seçim taslağına sert sözler: Allah'ın rızası yok!

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı ve TBMM'ye sunulan yeni seçim yasasını eleştiren Abdurrahman Dilipak "Bu formülde Allah'ın rızası yok" dedi ve ekledi "Eğer birileri bu süreçte “biz nasıl kazanırız” hesabı yaparak ilişkiler geliştireceklerse, söylüyorum, onlar mahrum olacaklar."

Abone ol

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında AK Partive MHP tarafından bu hafta meclise sunulan Yeni Seçim Yasası taslağı hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Yeni yasayla birlikte seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi için AKP ve MHP'nin “Seçimde adalet, yönetimde istikrar” gerekçesi gösterdiğini belirten Dilipak, "Bugün baraj %7 düşünülüyormuş. Peki neden baraj var. Ya da neden %3-5 değil de %7! Bu formülde “Allah’ın rızası” yok. Oysa adalet istikrar için yeterli olurdu" dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın köşe yazısı şu şekilde:

"Ülkemizde resmen seçim tartışmaları başlıyor. Bugüne kadar olanlar “peşrev”di. TBMM’nin, Haziran’a kadar; Anayasa, seçim ve siyasi partiler yasasında yapacağı değişiklikler, önümüzdeki seçimlerde uygulanamaz. Seçimden bir yıl önce bu değişikliklerin tamamlanması gerekiyor, o süre de Haziran ayında başlıyor.

Eğer birileri bu süreçte “biz nasıl kazanırız” hesabı yaparak ilişkiler geliştireceklerse, söylüyorum, onlar mahrum olacaklar. Ya da yaptıkları iş onlara hayır vermeyecek. Kapalı kapılar arkasındaki pazarlıkları, hesapları fayda sağlamayacak. Genç Parti %7 oy aldı, barajı geçemedi. Evdeki hesapları, AK Parti’nin iktidara gelmesini engellemekti, ama onların bu hamlesi AK Parti’yi daha yolun başında hem de anayasal çoğunlukta iktidara taşıdı.

Bugün baraj %7 düşünülüyormuş. Peki neden baraj var. Ya da neden %3-5 değil de %7! Şablon bir gerekçe var “Seçimde adalet, yönetimde istikrar” dengesi. Bu formülde “Allah’ın rızası” yok. Oysa adalet istikrar için yeterli olurdu.

Eğer birileri bu yasaları yaparken, “Allah’ın rızası için adalet” ilkesini ıskalar da “ben/biz nasıl kazanır” hesabı yaparak ona göre bir düzenleme yapma gayreti içine girerse Allah onlara yardım etmeyecek.

Ben merkezci bir anlayışla bir şeyler yapmaya kalkarsa, “Taşlanmış Şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak O’nun adına bir düzenleme yapmazsak, Allah’ın yardımını unutun. Allah yaptığınız işleri bozar ve evdeki hesabı tersine çevirir. Bu akılla gidenler, bu dünyada, “kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşarken, sadece umduklarından mahrum olmakla kalmazlar, ahiretlerini de kaybederler.