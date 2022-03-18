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Goldman Sachs Türkiye için enflasyon tahminini yüzde 60'lara çıkardı 50'leri bilmişti

Goldman Sachs Türkiye için enflasyon tahminini yüzde 60'lara çıkardı 50'leri bilmişti

ABD'li banka, Türkiye'deki yetkili kurumların "istikrarsız" politika duruşu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Türkiye'deki enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

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Geçtiğimiz ay döviz kurları maliyetleri katlarken, enflasyon da tarihi rekorunu kırarak son 19 yılın zirvesini görmüştü. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararının ardından değerlendirmede bulunan Goldman Sachs, Türkiye'de yıllık enflasyonun 2022'nin genelinde yüzde 60'ın üzerinde kalacağını tahmin etti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50 seviyesini aşmasını ve yılın sonuna kadar bu seviyelerde kalmasını öngörmüştü.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Merkez Bankası, geçen ayki yüzde 54’lük enflasyon oranına karşın bugün politika faizini yüzde 14’de sabit tuttu.

ABD’li banka, Türkiye’deki yetkili kurumların “istikrarsız” politika duruşu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Türkiye’deki enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

Banka, “Farklı kanallardan gelen etkilerle, (Türkiye’deki) enflasyonun 2022’nin büyük bir bölümünde yıllık olarak yüzde 60’ın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz” dedi ve ekledi:

“Türkiye’nin ödemeler dengesi, bölgede süren çatışmaların etkisiyle ve gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının cansızlığı nedeniyle zayıflayabilir.”

TCMB, geçen ayki yüzde 54’lük enflasyon oranına karşın bugün politika faizini yüzde 14’de sabit tuttu.

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