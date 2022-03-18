BIST 2.143
DOLAR 14,79
EURO 16,39
ALTIN 918,93
HABER /  EKONOMİ
ADV Denize Sıfır Termal Devre Mülk
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu yüzde 200 zam geldi Resmi Gazete'de yayınlandı

Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu yüzde 200 zam geldi Resmi Gazete'de yayınlandı

18 Mart 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararla yurt dışına çıkış harç tutarına zam geldi. 50 lira olan yurt dışı çıkış harcı gelen yüzde 200 zamla 150 lira oldu.

Abone ol

Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 TL olarak yeniden belirlenmiştir." denildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

ZAM TT LİSTESİNE GİRDİ

Yurt dışına çıkış harcına gelen yüzde 200 zam sosyal medyanın gündemine oturdu. Şubat ayı yıllık enflasyonu yüzde 54,44 olarak açıklanmıştı. Zam oranının enflasyonun kat be kat üstünde olması tepki aldı

İlgili Haberler
Asgari ücrete zam mesajı! Elektrik faturasına isyan eden Nihat Zeybekci 'CHP’ye oy verirdim' dedi tek şartını açıkladı 'Pide hemen bayatlıyor, somun ekmek bayatlamaz' diyen Mustafa Elitaş zamlı pide savunması olay oldu İETT'ten toplu taşımaya zam için flaş açıklama Fahiş zam geliyor Yüzde 50'yi aşacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İki liselinin sır ölümü! Attıkları konuma giden arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı bu notu bıraktılar
Foto Galeri İki liselinin sır ölümü! Attıkları konuma giden arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı bu notu bıraktılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çeçen liderden ABD lideri Biden'a cevap: Neşe veren haber geldi ağzımın suyu aktı
Çeçen liderden ABD lideri Biden'a cevap: Neşe veren haber geldi ağzımın suyu aktı
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Asgari ücrete zam mesajı! Elektrik faturasına isyan eden Nihat Zeybekci 'CHP’ye oy verirdim' dedi tek şartını açıkladı
Asgari ücrete zam mesajı! Elektrik faturasına isyan eden Nihat Zeybekci 'CHP’ye oy verirdim' dedi tek şartını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini Putin kabul etmiş Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini Putin kabul etmiş Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanını aradı
Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanını aradı
Çanakkale Zaferi yıldönümü bugün 2022 18 Mart kaçıncı yılı?
Çanakkale Zaferi yıldönümü bugün 2022 18 Mart kaçıncı yılı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Metaverse toplantısına katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Metaverse toplantısına katılacak
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Büyük bir gürültüyle toprak kaydı: Vatandaş isyan etti
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Büyük bir gürültüyle toprak kaydı: Vatandaş isyan etti
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2022 resimli duygusal kısa 18 Mart mesajları
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2022 resimli duygusal kısa 18 Mart mesajları
Tabipler Birliği'nden Emniyet'e tepki Başkan Fincancı FETÖ'cü ismin programına çıkmıştı
Tabipler Birliği'nden Emniyet'e tepki Başkan Fincancı FETÖ'cü ismin programına çıkmıştı