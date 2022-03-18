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Galatasaray UEFA'ya veda etti korktuğumuz başımıza geldi kötü haberler peş peşe geliyor

Galatasaray UEFA'ya veda etti korktuğumuz başımıza geldi kötü haberler peş peşe geliyor

Galatasaray'ın Barcelona'ya yenilerek elenmesiyle birlikte UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye’nin, Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4’e düştü.

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Galatasaray dün Katalan ekibi karşısında kazansaydı ve çeyrek finale yükselseydi ülkemiz 600 puan daha kazanacaktı. Yani alacağımız zafer, ülke sıralamasında 15.'lik savaşında da kuvvetli bir konuma gelmemizi sağlayacaktı.

Fakat olmadı; Galatasaray'ın Kupa 2'ye veda etmesinin ardından bu sezon Avrupa'da mücadele eden takımımız kalmadı. Hal böyle olunca 27.100 puanla 20. sırada bu sezonu kapatan Türkiye'nin 15.'lik şansı da ortadan kalkmış oldu. 

Şampiyonlar Ligi’ne tek takımla katılacağız ve ön eleme oynayacak
Bu sonuçla korktuğumuz başımıza geldi. Türkiye 2023-2024 sezonundan itibaren artık Avrupa Kupaları'na 4 takımla katılacak. Üstelik tek takımla yer alacağımız Devler Ligi'ne de şampiyonumuz 1. ön eleme turundan katılacak ve Haziran ayının başından itibaren Avrupa mücadelesine başlamak zorunda kalacak. Ayrıca kupa şampiyonumuz da Avrupa Ligi'ne gidemeyecek, Haziran ayının ortasında Konferans Ligi'nde 2. ön elemeden start verecek. 

Önümüzdeki sezon da ön eleme
Avrupa'da son dönemde yaşadığımız düşüş nedeniyle önümüzdeki sezon da şampiyonumuz gruplara kalamayacak, 3. ön elemeden katılacak. Rus takımları turnuva dışında bırakılmaya devam ederse şampiyonumuz Play-Off'tan başlayacak. 

2022-23'te Avrupa'ya katılım 
Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.  
Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu. 
Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.  
Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.  
Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu 

(Not: Bu katılım şartları; 2022-23 sezonu için 2020-21 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'na göre uygulanacak ve 5 takımla temsil edileceğiz.)

2023-24'te Avrupa'ya katılım 
Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu.  
Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.  
Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.  
Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.  

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