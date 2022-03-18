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Galatasaray taraftarını çıldırtan ikili: Pique-Jordi Alba tribünleri böyle kışkırttılar

Galatasaray taraftarını çıldırtan ikili: Pique-Jordi Alba tribünleri böyle kışkırttılar

Galatasaray Avrupa defterini kapatırken Barça'nın yıldızları Gerard Pique ile Jordi Alba, Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını çıldırttı. Zaman geçirmek için her yolu deneyen ikiliye Nef Stadı'nda büyük tepki gösterildi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında dünya devi Barcelona'yı Nef Stadyumu'nda konuk eden Aslan, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.

Güçlü rakibine 2-1 kaybeden ve Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, mücadelesiyle alkış toplarken Pique ve Alba başta olmak üzere Barça'nın yıldızları, zaman geçirmek ve tribünleri kışkırtmak için her yolu denedi.

Pique bir süre kenardan çıkmayı reddetti
81'de yerini Clement Lenglet'e bırakırken bir süre kenardan çıkmayı reddeden Pique, Daniele Orsato'nun ısrarıyla ikna oldu.

İspanyol stoper, yedek kulübesine giderken rahat durmadı ve taraftarları kışkırttı.

Pique sonrası devreye Jordi Alba girdi
Karşılaşmanın son anlarında ısrarla taç atışını kullanmayan ve zaman geçiren tecrübeli sol bek Jordi Alba, taraftarın tepkisini çekti. 

Taraftarın tepkisi sonrası topu tribünlere yollayan Alba, gerilimi hat safhaya taşıdı. 

Bu hamle sonrası saha karışırken iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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