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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Metaverse toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Metaverse toplantısına katılacak

AK Parti, 21 Mart’ta “Forum Metaverse” toplantısı gerçekleştirecek. Partinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Forum Metaverse” toplantısına katılacak.

“Metaverse teknolojisini anlamak ve doğru yorumlamak” amacıyla düzenlenen programda Metaverse’in toplumsal, ekonomik, dini ve siyasi boyutları ele alınacak.
Milliyet’e konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Metaverse’ün sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik teknolojileri ile adeta internetin yeni bir aşaması olduğuna işaret etti. Programın “Metaverse ve Değerler” başlıklı bölümde de Metaverse dünyasının İslam inancı ve değerlerine etkileri tartışılacak.

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