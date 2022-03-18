Avustralya hükümeti Putin ile bağlantılı 2 oligarkı yaptırım listesine aldı

Avustralya hükümeti, Ukrayna savaşında yaptırım uyguladığı kişilerin dışında bıraktığı ve ülkede varlıkları bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı 2 Rus oligarkının listeye dahil edildiğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus tarafına uyguladıkları yaptırımları genişlettiklerini duyurdu.

Yeni yatırımlara oligarkların yanı sıra 11 Rus bankasını ve devlet kuruluşunu dahil ettiklerini açıklayan Payne, "Listede, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Maliye Bakanlığı yer alıyor. Son zamanlarda Rusya Merkez Bankası'nı dahil etmemizle birlikte, Avustralya şimdi Rusya'nın dış borcunu ihraç etmekten ve yönetmekten sorumlu tüm Rus Hükümeti kurumlarını hedef aldı." ifadesini kullandı.



Rus oligarklar Deripaska ve Vekselberg listeye dahil edildi

Avustralya'da Rio Tinto tarafından işletilen Gladstone'daki bir alümina rafinerisinde hissesi olan oligarklardan Oleg Deripaska ile Beetaloo Havzası'ndaki bir gaz projesiyle ilgilenen Viktor Vekselberg'in, Avustralya hükümetinin yaptırım listesindeki 41 oligark ve aile üyesi arasında yer almaması tepki çekmişti.

Rus milyarderler Deripaska ve Vekselberg'in de yeni yaptırım listesine dahil edildiğini duyuran Payne, "Putin'e yakın oligarklar üzerindeki yaptırım baskısını artırmaya devam ediyoruz. Halihazırda hedefli mali yaptırımlar ve seyahat yasakları koyduğumuz 41 oligark ve birinci dereceden aile üyesine ek olarak, Avustralya, şimdi Avustralya'daki ticari çıkarlarıyla bağlantılı iki milyarder Oleg Deripaska ve Viktor Vekselberg'i listeye ekledi." açıklamasında bulundu.

Avustralya'nın 2 oligarkı yaptırım listesi dışında bırakması tepki çekmişti

Deripaska ve Vekselberg, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı da dahil olmak üzere 2018'de ABD tarafından yaptırım uygulanan oligarklar arasında da yer aldı. Bununla birlikte geçen hafta İngiltere hükümeti, Deripaska'yı Ukrayna'ya karşı savaş nedeniyle yaptırım uygulanan 7 etkili iş figürü arasına dahil etti.

Ancak Avustralya'nın, Rusya-Ukrayna savaşında yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar konusunda İngiltere ve ABD ile ortak hareket ederken, Putin ile bağlantılı 2 Rus oligarkını yaptırım listesine dahil etmemesi, bazı soruları da beraberinde getirmişti.

Avustralya'nın 2 Rus oligarkına yaptırım uygulamamasına anlam veremediğini belirten Avustralasya Kurumsal Sorumluluk Merkezi Aktivist Yatırımcı Grubunun İklim ve Çevre Direktörü Dan Gocher, "Putin'le bağlantıları köklü ve yıllardır var. Dışişleri Bakanlığının onları listeye eklemesini engellemek için umarız Avustralyalı şirketleri, onları listeden çıkarmak için lobi yapmamıştır. Bu, hoş olmaz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Hint-Pasifik ülkeleri arasında Rusya'ya karşı en proaktif ve kapsamlı yaptırım politikasını uygulayan Avustralya hükümetine minnettar olduklarını söyleyen Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Volodymyr Shalkivskiy, "Bu Rus oligarklarının, bir sonraki yaptırım listesine dahil edilmesini umuyoruz." demişti.

- Kısıtlayıcı önlemler uygulamaya konmuştu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Başbakan Mihail Mişustin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e Avustralya'ya giriş yasağı getirmişti.

Avustralya'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar çerçevesinde, Rus oligarkların yanı sıra Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemler de uygulamaya başlanmıştı.

Yaptırımlar, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak, Rus ticaret ve yatırım akışlarını kesintiye uğratıp Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedef almıştı.

Avustralya'nın yaptırımları kapsamında, 41 oligark ve yakın aile üyeleri de dahil olmak üzere 460'tan fazla kişi, işletme ve kuruluşa yaptırım uygulanıyor.