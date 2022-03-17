BIST 2.134
DOLAR 14,75
EURO 16,41
ALTIN 920,49
HABER /  DÜNYA
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

3 milyondan fazla mülteci Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 milyondan fazla mülteci Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da 780 sivilin hayatını kaybettiğini, 1252 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 169 bin 897 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

24 Şubat-16 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3 milyon 169 bin 897 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (1 milyon 916 bin 445), Romanya (491 bin 409) ve Moldova'ya (350 bin 886) geçtiği aktarılan açıklamada Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 726 sivil öldü
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-16 Mart'ta en az 780 sivil hayatını kaybetti, 1252 sivil ise yaralandı.

Açıklamada sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya lideri Putin savaş suçlusu olarak tutuklanabilir mi? Sürecin önündeki en büyük engel...
Rusya lideri Putin savaş suçlusu olarak tutuklanabilir mi? Sürecin önündeki en büyük engel...
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ters köşe: Suriyelileri göndermeye uluslararası hukuk izin vermez
Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ters köşe: Suriyelileri göndermeye uluslararası hukuk izin vermez
Türkiye'ye çifte hücum bekleniyor! Hem Ruslar hem de Ukraynalılar tercih edebilir
Türkiye'ye çifte hücum bekleniyor! Hem Ruslar hem de Ukraynalılar tercih edebilir
Rusya lideri Putin hesaplaşmak için düğmeye bastı! Hepsine el konacak
Rusya lideri Putin hesaplaşmak için düğmeye bastı! Hepsine el konacak
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Berat Kandili namazı
12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır Berat Kandili namazı
'Pide hemen bayatlıyor, somun ekmek bayatlamaz' diyen Mustafa Elitaş zamlı pide savunması olay oldu
'Pide hemen bayatlıyor, somun ekmek bayatlamaz' diyen Mustafa Elitaş zamlı pide savunması olay oldu
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu kandil duaları
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu kandil duaları
Genetiği değiştirildi! 2 milyon tanesi doğaya salınacak: Hepsi erkek ve mutasyona uğramış
Genetiği değiştirildi! 2 milyon tanesi doğaya salınacak: Hepsi erkek ve mutasyona uğramış
Eşini öldüren kocanın mahkemedeki savunmasına bakın!
Eşini öldüren kocanın mahkemedeki savunmasına bakın!