Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ters köşe: Suriyelileri göndermeye uluslararası hukuk izin vermez

Partilerin yalnızca mültecileri gönderme üzerine yürüttüğü politikaları eleştiren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve uluslararası hukukun izin vermeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Suriyelileri geri yollayacaklarının sözünü vermişti.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir etkinlikte mültecilere yönelik açıklama yaptı. Konuşmasında Suriyelileri göndereceğini söyleyenlere seslenen Babacan, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti. Ali Babacan, Suriyelileri göndereceğini söyleyen bir partinin oy oranının yükseleceğine dikkat çekerek bunun yapılamayacağının da altını çizdi.

"Göçmen karşıtlığı büyüyor"

Babacan'ın mültecilere yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımız arasında göçmen karşıtlığı büyüyor. Bir parti çıkıp sadece, 'Ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri def etmek, hepsini evlerine göndermek, otobüsleri doldurup sınır ötesine bırakmak' dese bayağı oy alabilir. Yapabilir mi? Yapamaz. Uluslararası hukuk buna izin vermez. Yaptığınız hukuk dışı olur.

"Kameralar önünde yapın"

'Kovalım' diyenleri düşünüyorum. Hayal edin. Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüs gönderdiniz. Toplam bin 500 kişiyi evlerinden asker ve polis zoruyla zorla çıkarın. Kadın, çoluk çocuk otobüslere doldurun. Gidin sınır ötesine bırakın. Ama bunu da kameralar, gazeteciler önünde yapın.

"Yapamayız diyorsanız boşa konuşmayın"

'Yapabiliriz' diyorsanız yapın ama, 'Olmaz yapamayız' diyorsanız hiç konuşmayın. Var Türkiye'de öyle partiler. Hayal edin. 'Yapamayız' diyorsanız boşa konuşmayın. Kimseyi de kandırmayın. Yapılacak bir başka konu da uyum, entegrasyon."