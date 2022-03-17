'Pide hemen bayatlıyor, somun ekmek bayatlamaz' diyen Mustafa Elitaş zamlı pide savunması olay oldu

TBMM'de CHP ve AK Parti arasında pide fiyatlarıyla ilgili söz düellosu yaşandı. Mustafa Elitaş, Engin Altay'ın sözlerine, "Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz" diyerek cevap vermesi sosyal medyada olay oldu.

Abone ol

Mart ayının sonuna yaklaşmamızla Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan'a az bir zaman kala pide fiyatları da belli oldu. Buna göre sade pide 6 lira olurken yumurtalının fiyatı da 7,5 lira olarak belirlendi. Meclis'te gündeme ilişkin konular görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı.



Altay, pide fiyatlarındaki artışı eleştirerek AK Parti sıralarına yönelik eleştiride bulundu. Engin Altay, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a dönerek, "Bilmiyor; bilmeyebilir, ben de bugün öğrendim ama üzüldüm. 6 lira. Daha şimdi, o da artmazsa. Üstünde yumurta yok, susam yok Sayın Elitaş. Bu millet nasıl oruç tutup iftar yapacak ya? Ya, Allah aşkına, şu milletin haline biraz bakın. 5 kişilik bir aile, 6 kişilik bir aile, yirmi dört saat içinde eve en az 8 tane pide alacak. Evet. Nasıl olacak?" diye sordu.



"Ramazan geliyor, yumurta yok, susam yok, sade pide 6 lira"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Altay sözlerini, "Her vakit yüce dinimizin kutsal değerlerini siyasi toplantılarınızda özellikle Sayın Erdoğan gündeme getiriyor. Nasıl olacak Sayın Erdoğan? Bakın, Meclis'ten sesleniyorum: Ramazan geliyor, yumurta yok, susam yok, sade pide 6 lira. Allah'tan korkun diyorum ya, başka da bir şey demiyorum ya!" şeklinde sürdürdü.



"Ramazan'da da normal zamanda da pek pide almıyorum ama gerçekten"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Engin Altay'ın ifadeleri üzerine söz aldı. Sözlerine pide tüketmediğini söyleyerek başlayan Elitaş, fiyatlandırmayı bilmediğini belirtti. Elitaş, "Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Pide fiyatlarıyla ilgili, Engin Bey bugünkü fiyatları söyledi. Bilmiyorum ben, Ramazan'da da normal zamanda da pek pide almıyorum ama gerçekten." dedi.



"Pide hemen bayatlayan bir ürün, somun ekmek hemen bayatlamaz"

Pidenin kısa sürede bayatlayan bir ürün olduğunu da ifade eden Elitaş, "Ya, şimdi, Allah aşkına yapmayın, mübarek ramazana girerken vatandaşın söylemlerini doğru kabul etmek şiardandır. Yani bu anlamda, pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz, somun ekmek hemen bayatlamaz. Sayın Gürer burada, pidenin hemen bayatlamasıyla ilgili kısmı bilir." açıklamasında bulundu.