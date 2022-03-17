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Fransa'da yakıt fiyatları arttı hükümet kamu kurumları için bakın ne önerdi?

Fransa'da yakıt fiyatları arttı hükümet kamu kurumları için bakın ne önerdi?

Fransa’da hükümet, aşırı yükselen yakıt fiyatları nedeniyle kamu kurumlarına sıcaklığı 1 derece düşürmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ile Fransa Başbakanı Jean Castex, Ukrayna’daki savaş sonrası hızla artan yakıt fiyatlarına karşı ekonomik mukavemet planını sundu.

Plana ilişkin konuşan Bakan Pompili belediye binaları, okullar ve diğer kamu kurumlarından, iç ısıtmalarını 1 derece düşürmelerini isteyeceklerini belirtti.

Bunun için teşvik desteğinde bulunacaklarını aktaran Pompili, "Devlet binaları için hızlandırılmış yakıt çıkış planı başlatıyoruz." diye konuştu.

Pompili, gaz ve yakıt tüketimini hızlıca azaltacak ve yenilenebilir çözümlere yönelmeyi finanse edecek bir fon da kuracaklarını ifade etti.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Pompili, Başbakan Castex’in örnek oluşturması için gelecek günlerde tüm kamu tesislerini enerji tasarrufu yapmaya ve iç sıcaklıklarını 1 derece düşürmeye çağıran bir genelge imzalayacağını belirtti.

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