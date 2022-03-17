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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'eski yol arkadaşlarını' topluyor! Bülent Arınç da toplantıya çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'eski yol arkadaşlarını' topluyor! Bülent Arınç da toplantıya çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dedi ve yola çıktı. İlk toplantı 21 Mart Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak. Bülent Arınç, "Ben de davet edildim ve kısmet olursa katılacağım"dedi. Toplantıya Abdullah Gül'ün da davet edilip edilmediği merak konusu oldu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye emeği geçen eski yol arkadaşlarıyla buluşuyor. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili eski siyasetçilerle bir araya geleceği iddiasını doğruladı. Toplantının 21 Mart Pazartesi günü yapılacağını belirten Arınç; "Ben de davet edildim, kısmet olursa gideceğim" dedi.

Eski arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım!
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi önceki gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dediği ve harekete geçtiğini duyurmuştu. Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç söz konusu iddiayı doğruladı.

Genel Sekreterimiz aradı, davet etti
Kendisine davet geldiğini belirten Bülent Arınç, "Evet davet geldi... Genel sekreterimiz aradı pazartesi günü 18.30'da davet etti. Kısmet olursa gideceğim" bilgisini verdi. Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etme süreci hatırlatılınca da, "O çok oldu ondan sonra da görüştük. O işler ayrı böyle bir davet olunca gitmemek olmaz" dedi

AK Parti'ye yönelik eleştirileri sürüyor mu?
Partisine yönelik zaman zaman eleştirileri ile konuşulan Bülent Arınç eleştirileri olup olmadığına dair soruya ise "Olursa olur olmazsa olmaz. Bunlar bizim kendi iç dünyamızdaki işler. Biz değişmeyeceğimize göre.... Yeri zamanı geldiğinde her şeyi konuşuruz ama usulüne göre. Önemli olan Pazartesi davet var inşallah gideceğiz" diye yanıt verdi.

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