AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: Nereye adım atsam bu eleştiriyi alıyoruz

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti belediye başkanları ve milletvekillerinin sahada olmadığı eleştirisiyle ilgili "Nereye adım atsam, bu eleştiriyi alıyoruz. Bu eleştiri bizi sevindiriyor. Dolayısıyla bu adeta AK Parti ve AK Partili milletvekilleri, Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifak’ının milletvekillerine hala bel bağladığını gösteriyor. " dedi.

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AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını yanıtladı.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın AK Parti'yi etkileyip etkilemediği sorusu üzerine Yavuz, “Kesinlikle etkiliyor. Aslında belirli sitemleri de alıyoruz sokağa çıktığımızda. Çünkü devamlı sokaktayız. Sokağa çıktığımızda yer yer bu şikayetleri biz de alıyoruz. Bunlara benzer geçmişte de eleştiriler vardı. Şimdi dozajı yükselen birtakım noktalar da var. Elbette enerji fiyatlarının bir hayli yükseldiğini biz de görüyoruz. Sokaktan da duyuyoruz. Hepimiz içinde yaşıyoruz. Buna ilişkin alınan önlemleri de görüyoruz ama aynı zamanda bu eleştiriyi getirirken sokak, bir yandan dünyada olup biteni de izliyor." açıklamasında bulundu.

CHP'li bir arkadaşın istikrar açıklaması

Cumhur İttifakının liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu hatırlatan Yavuz, "Avrupa’daki enerji fiyatlarından bağımsız olarak Türkiye değerlendirmiyor, her ne kadar bir parça eleştiri geliyorsa ona da bakıyor. Bir yandan tekrar yerinden oynayarak istikrarsızlığa doğru sürüklenen bu tabloyu yeniden istikrarlı bir ortama doğru taşıyan unsurun AK Parti ve Cumhur İttifak’ı olduğunu, liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyor. Mesela bir CHP’li arkadaş bana doların 18 liralara çıktığı süreçlerde şunu söyledi, ‘Ben istikrarın Türkiye için ne olduğunu yeni anladım. Recep Tayyip Erdoğan’ın da istikrar için olmazsa olmaz olduğunu yeni anladım’ dedi. Dolayısıyla bunu söyleyen CHP’den milletvekili aday adayı olmuş bir kişiden bahsediyorum." ifadesini kullandı.

"Tek ümit Cumhurbaşkanı Erdoğan'

Sitem ve eleştiri almalarına rağmen tek çıkış yolunun Erdoğan olduğunu söyleyen Yavuz, "Evet eleştiri alıyoruz, evet sitem ve serzeniş alıyoruz ama bir yandan dünya kavrulurken Türkiye’deki bu yangın ateşini söndüren bir liderin olduğunu, Türkiye’de taşları yeniden yerine oturtmak, ekonomik anlamda yeniden müreffeh bir ortam hazırlamak için nasıl canla başla Cumhurbaşkanımızın çalıştığını görüyor ve bunun için de tek ümit olarak da yine bir tek Cumhurbaşkanımızın olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bütün bunların sonucunda bir parça sitem, serzeniş alsak da, bir parça eleştiri alsak da sonuçta oyları Cumhurbaşkanımızın tekrar cumhurbaşkanı olması istikametinde kullanacağını gösteren tabloları da görüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Sahada daha az görüyoruz" eleştirisi

Cem Küçük’ün bazı vatandaşların “AK Parti belediye başkanlarını ve milletvekillerini sahada daha az görüyoruz” eleştirisinde bulunduğunu belirtmesi üzerine Yavuz, ”Ben nereye adım atsam bu eleştiriyle karşılaşıyorum. Seni doğrulayan bir itirafta bulunayım. Nereye adım atsam, hangi köye gitsem, hangi mahalleye gitsem, hangi sokağa insem, hangi grupla ve katmanla irtibat kursam bu eleştiriyi alıyoruz. Bu eleştiri bizi sevindiriyor. Eskiden ‘Milletvekilinin ne işi var bu sokakta, mahallede, köyde’ derken, şimdi çok sık gittiğimiz yerlerde bile ‘Biz sizi daha sık görmek istiyoruz’ dediler. Dolayısıyla bu adeta AK Parti ve AK Partili milletvekilleri, Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifak’ının milletvekillerine hala bel bağladığını gösteriyor. Onlara bel bağladığını, onları görmek istiyor, derdini onlarla paylaşmak istiyor." şeklinde konuştu.

"Sokakta daha fazla yer almaya çalışıyoruz"

Sokaklarda CHP'nin pek istenmediğini söyleyen Yavuz, "Aslında Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok fazla isteyen yok sokaklarda. Diyor ki, ‘Ben eleştirsem de bir parça, bütün bu konjonktürel şartlar sebebiyle bir parça serzenişte bulunsam da, benim derdimi çözecek tek unsur Cumhur İttifakı unsurudur. Özelde AK Parti ve AK Parti’nin milletvekilleridir. Dolayısıyla onları yanımda daha fazla görmek istiyorum’ diyor. Eleştirilere de bakmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sokakta daha fazla yer almaya çalışıyoruz. Ankara’da, Mecliste, Genel Merkez’deki başka işlerimizin yanında milletimizle daha fazla buluşalım, daha fazla kaynaşalım, sokakta daha fazla olalım diye hepimizin bir gayreti var. Bu serzenişlerden de asla mustarip değiliz, çünkü istiyorlar.” diyerek sözlerini sonlandırdı.