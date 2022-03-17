Büyük panik! 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
ÇİN'in kuzeybatısındaki Gansu eyaleti 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.Depremin merkez üssü çevresinde nüfusu yoğun yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadığı kaydedildi.Abone ol
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, merkez üssü Cangyı şehrinin 170 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremin merkez üssü çevresinde nüfusu yoğun yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadığı kaydedildi.