100 rekatlık kandil namazı kılınışı! 2 rekatlık Berat kandili namazına nasıl niyet edilir?

Berat Kandili namazı 2 rekat veya 100 rekat olarak kılınabilir. Peygamberimiz kandil gecesinde 2 rekatlık bir namaz kılmıştır. Bu namazın kılınışını ve 100 rekatlık berat kandilini namazının hangi dualarla nasıl kılındığını sizin için hazırladık. İşte berat kandiline niyet edilişi ve namazın kılınma vakti;

İslam inancına göre berat, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.Berat kandilinde namaz kılıp bolca ibadet etmek gerekiyor. Bu gecede peygamberimizin 2 rekatlık ramazını kılabileceğiniz gibi 100 rekatlık hayır namazına da niyet edebilirsiniz.

Berat kandili eşsiz bir gecedir. Hazreti Muhammed Berat kandile ilişkin şunları söylemiştir: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Berat Kandili 100 rekatlık namazı nasıl kılınır? : Peygamberimizin kıldığı 2 rekatlık namaz dışında Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir? : 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine naâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Namazın kılınışı : Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

- Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

- İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

- Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

- Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

Berat Kandili peygamberimizin kıldığı 2 rekatlık namaz nasıl? : Berat Kandili gecesinde 100 rekatlık bir namazın yanında peygamberimizin kıldığı 2 rekatlık bir namaz vardır. Peygamberimiz bu namazın tek bir rekatını gece yarısına kadar kılmıştır. Hz. Ayşe peygamberimizin kıldığı Berat namazını şöyle anlatmıştır;

-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? dedi bende "En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:

-"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?

-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım.

Peygamberimizin okuduğu dua: Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”.

2 rekatlık namazın kılınışı: Peygamberimizin kıldığı Berat gecesi namazı 2 rekattır. Bu namazın farkı secdede dayanabildiğiniz kadar uzun süre kalmakla ilgilidir. Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selamdan sonra eller açılır ve rızıktan, şifaya, günahların bağışlanmasından dileklere kadar Ya Rab diyerek dua edilir.