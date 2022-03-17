Okullarda iç çamaşırı rengi kuralı kaldırıldı! 11 Nisan'da yürürlüğe girecek: Artık 5 kural...

JAPONYA'nın dışa açılıp modernleşme hamlesine girdiği 1868-1912'deki Meiji döneminden kalma eğitimde giyim kuşam yönetmeliklerinin hala yürürlükte kalmasına özellikle öğrencilerden gelen tepkiler üzerine, en tartışmalı 5 kural başkentteki liselerde gelecek aydan itibaren uygulanmayacak.

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Tokyo’daki okullarda okuyan öğrenciler yıllardır belirli bir şekilde giyinmek zorundaydı. Tokyo’da devlet okulu sisteminin kıyafet yönetmeliğinde, tüm öğrencilerin saçlarını siyaha boyaması gerekirken öğrencilerin belirli saç stillerinin dışına çıkmaları da yasaktı. Öğrencilerin saçlarının renginin aynı olması dışında iç çamaşırlarının bile belirli bir renk olması gerekiyordu. Yetkililer yıllardır devam eden bu uygulamanın, son zamanlarda incelemeye alındığını ve modası geçmiş olmakla eleştirilen bu kuralların artık rafa kaldırılacağını ifade etti.



Eğitimden sorumlu yetkililer Tokyo’da bulunan yaklaşık 200 devlet okulunda toplamda beş kuralın kaldırıldığını belirtildi. Yetkililer, saç ve iç çamaşırı renk düzenlemeleri ve üstte uzun, arkada ve yanlarda kısa olan “iki bloklu” saç stillerinin yasaklanması dahil beş kuralı kaldırdı. Politikada yer alan değişikliklerin, 11 Nisan’da yeni öğretim yılının başlangıcında yürürlüğe gireceği bildirildi. Yasakların kaldırılması, Tokyo Eğitim Otoritesinin geçen yıl okullara, öğrencilere ve velilere durumlarını soran bir anket yapmasından sonra geldi.







İç çamaşırlarının hem rengini hem de desenini dikte eden kuralları vardı

Japon gazetesi Asahi Shimbun’un haberine göre, Kyushu adasındaki Fukuoka’daki okulların da öğrencilerin saç stillerini kısıtlayan ve iç çamaşırlarının hem rengini hem de desenini dikte eden kuralları vardı. Fukuoka’nın da geçen yıl öğrencilerin kıyafet kurallarının kendilerini strese soktuğundan ve kendilerini ifade etmelerini sınırladığından şikayet ettikleri bir kamuoyu araştırması yürüttüğünü bildirdi.



Lise öğrencisi dava açmıştı

Kılık kıyafet zorunluluğundaki detaylar 2017 yılında Osaka Eyaletindeki bir lise öğrencisinin okuluna dava açmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Asahi gazetesine göre, bir öğrenci okula ilk başladığında doğal kahverengi saçlarını siyaha boyamak zorunda kaldığını ve kahverengi kökleri her çıktığında yeniden boyaması söylendiğini iddia etti. Sonunda yeterince sık boyamadığı için de öğrencinin akademik cezalar aldığı belirtildi.



“Cinsiyetsiz” bir üniforma tanıtılacak

Okul yönetimine karşı bu baskılardan dolayı stres ve zihinsel gerilik yaşadığını söyleyen ve dava açan öğrenci yaklaşık 2 bin 790 dolar (50 bin Türk lirası) tazminat kazandı. Uygulana katı kurallardan sonra okullardaki kıyafet yönetmeliğini değiştiren, Yamaguchi Eyaleti’ndeki okullar önümüzdeki aylarda, her cinsiyetten öğrenciyle “cinsiyetsiz” bir üniforma tanıtacağını duyurdu.