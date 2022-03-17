Lviv Valisi Kozinsky: Bayraktar bizim ana silahımız şu an ordumuz Bayraktar ile kazanıyor

Lviv Valisi Maksym Kozinsky, yazar Nagehan Alçı'ya konuştu. Kozinsky, "Bayraktar bizim ana silahımız şu an. Ordumuz Bayraktar ile kazanıyor." dedi.

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Ukrayna-Rusya savaşını yerinde izleyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı Ukrayna'dan haber geçmeye devam ediyor.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptığı röportajda Ukrayna ordusu kamuflajıyla gündeme gelen Alçı, Ukrayna'nı batısında yer alan Lviv Valisi Maksym Kozinsky ile konuştu.

Mülteciler ve kentteki son durum hakkında bilgi alan Alçı, "Gelen uluslararası yardımlar yeterli oluyor mu?" sorusuna Vali Kozinsky'nin cevabı dikkat çekti:

"Yardım demişken önce Türkiye’ye Bayraktar için teşekkür edeyim. Bayraktar bizim ana silahımız şu an. Ordumuz Bayraktar ile kazanıyor. Diğer yandan insani yardımlar için de Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Biz Lviv Valiliği olarak günde 24.000 öğün yemek verebiliyoruz. İnsani yardım desteğine ihtiyacımız var. Uluslararası yardım kuruluşları bu işin profesyonelce nasıl yapılacağını biliyorlar, biz bilmiyoruz. Bu yüzden de onların desteğine ihtiyacımız var. Ama maalesef gelmediler. Umarım bir an önce gelirler ve yönetim olarak biz onların yardımlarını koordine etme görevi üstleniriz. Şimdilik göçmenlerle çalışan birkaç kuruluşun dışında bir tek gönüllüler var. Gönüllülere minnettarız, gıda ve yer temininde çok yardımcı oluyorlar."