BIST 2.126
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 924,81
HABER /  DÜNYA
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Lviv Valisi Kozinsky: Bayraktar bizim ana silahımız şu an ordumuz Bayraktar ile kazanıyor

Lviv Valisi Kozinsky: Bayraktar bizim ana silahımız şu an ordumuz Bayraktar ile kazanıyor

Lviv Valisi Maksym Kozinsky, yazar Nagehan Alçı'ya konuştu. Kozinsky, "Bayraktar bizim ana silahımız şu an. Ordumuz Bayraktar ile kazanıyor." dedi.

Abone ol

Ukrayna-Rusya savaşını yerinde izleyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı Ukrayna'dan haber geçmeye devam ediyor.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptığı röportajda Ukrayna ordusu kamuflajıyla gündeme gelen Alçı, Ukrayna'nı batısında yer alan Lviv Valisi Maksym Kozinsky ile konuştu.

Mülteciler ve kentteki son durum hakkında bilgi alan Alçı, "Gelen uluslararası yardımlar yeterli oluyor mu?" sorusuna Vali Kozinsky'nin cevabı dikkat çekti:

"Yardım demişken önce Türkiye’ye Bayraktar için teşekkür edeyim. Bayraktar bizim ana silahımız şu an. Ordumuz Bayraktar ile kazanıyor. Diğer yandan insani yardımlar için de Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Biz Lviv Valiliği olarak günde 24.000 öğün yemek verebiliyoruz. İnsani yardım desteğine ihtiyacımız var. Uluslararası yardım kuruluşları bu işin profesyonelce nasıl yapılacağını biliyorlar, biz bilmiyoruz. Bu yüzden de onların desteğine ihtiyacımız var. Ama maalesef gelmediler. Umarım bir an önce gelirler ve yönetim olarak biz onların yardımlarını koordine etme görevi üstleniriz. Şimdilik göçmenlerle çalışan birkaç kuruluşun dışında bir tek gönüllüler var. Gönüllülere minnettarız, gıda ve yer temininde çok yardımcı oluyorlar."

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener: Türkiye'nen en büyük soygunu haram, zıkkım olsun demeyeyim de ne diyeyim
Meral Akşener: Türkiye'nen en büyük soygunu haram, zıkkım olsun demeyeyim de ne diyeyim
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
Hıdırellez ne zaman 2022 hıdrellez adetleri neler?
Hıdırellez ne zaman 2022 hıdrellez adetleri neler?
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Sabiha Gökçen uçak kazası! Karakutu çözümlendi korkunç detay çıktı: İnişe geçmeden 6 dakika önce...
Sabiha Gökçen uçak kazası! Karakutu çözümlendi korkunç detay çıktı: İnişe geçmeden 6 dakika önce...
Ramazan öncesi şeker fiyatı uçtu Fabrikada 270 toptancıda 700!
Ramazan öncesi şeker fiyatı uçtu Fabrikada 270 toptancıda 700!
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda
BM Medeniyetler İttifakı Temsilcisi: Türkiye ile el ele çalışıyoruz
BM Medeniyetler İttifakı Temsilcisi: Türkiye ile el ele çalışıyoruz
Kandil simidi nasıl yapılır Ağızda dağılan pastane usulu kandil simidi yapılışı
Kandil simidi nasıl yapılır Ağızda dağılan pastane usulu kandil simidi yapılışı