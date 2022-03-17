Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev verdiği hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 Mart Cumartesi
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şanslan
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor: Yasin Kol
20 Mart Pazar
13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 D. G. Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor: Halil Umut Meler