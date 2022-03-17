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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev verdiği hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 Mart Cumartesi
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şanslan
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor: Yasin Kol

20 Mart Pazar
13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 D. G. Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor: Halil Umut Meler

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